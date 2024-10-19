Національний банк протягом тижня, з 14 по 18 жовтня, купив на міжбанківському валютному ринку $0,90 млн і продав $675,18 млн. Чистий продаж валюти становив $674,28 млн проти $876,78 млн минулого тижня. Про це свідчать дані НБУ.
19 жовтня 2024, 13:11
НБУ за тиждень зменшив продаж валюти на міжбанку на понад $200 мільйонів
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Таким чином Нацбанк зменшив чистий продаж валюти в порівнянні з минулим тижнем на $202,5 млн.
З початку року НБУ на міжбанку:
- купив $120,72 млн;
- продав $25 668,64 млн;
- чистий продаж валюти становив $25 547,92 млн.
Джерело: Мінфін
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