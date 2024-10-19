НБУ за тиждень зменшив продаж валюти на міжбанку на понад $200 мільйонів

Національний банк протягом тижня, з 14 по 18 жовтня, купив на міжбанківському валютному ринку $0,90 млн і продав $675,18 млн. Чистий продаж валюти становив $674,28 млн проти $876,78 млн минулого тижня. Про це свідчать дані НБУ.