Україна знову закликає FATF внести росію до чорного списку

Міністерство фінансів та Державна служба фінансового моніторингу закликають Групу з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) внести росію до чорного списку. Про це повідомляє пресслужба Мінфіну перед початком пленарних засідань організації 23−27 жовтня.

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Позиція Міністерства фінансів

«Докази свідчать про те, що з останнього пленарного засідання, яке відбулось в червні, росія значно збільшила кількість порушень стандартів FATF. Серед них — відверте визнання Путіним того, що російська держава повністю фінансувала ПВК „Вагнер“ на суму $1 млрд, а також посилення співпраці росії з країнами, що перебувають під санкціями ООН і внесені до чорного списку FATF — Іраном і Північною Кореєю. Торгівля зброєю між цими країнами збільшується, що є прямим порушенням санкцій ООН і стандартів FATF», — йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що росія не змогла запобігти використанню своїх криптовалютних бірж для переказу коштів, пов'язаних з терористичними та злочинними організаціями.

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У Мінфіні додали, що в останні місяці москва активізувала спроби шантажу країн-членів FATF з метою залучити їх на свій бік, порушуючи процеси та процедури, засновані на правилах FATF.

Зокрема, тактика шантажу варіюється від тиску на африканські країни для ратифікації статусу спостерігача росії в Групі з протидії відмиванню брудних грошей у Східній та Південній Африці до залучення підтримки з боку Китаю та Саудівської Аравії, посилаючись на захист торговельних відносин, а також погроз внести зміни до ключових торговельних та оборонних угод з Індією, якщо вони не підтримають блокування подальших дій FATF.

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«У лютому FATF прийняла рішення про призупинення членства росії, визнавши, що її дії суперечать основним принципам організації. FATF також висловила стурбованість повідомленнями про торгівлю зброєю між росією та країнами, що перебувають під санкціями ООН, а також російською кіберзлочинністю. З того часу росія лише посилила порушення стандартів FATF та санкцій ООН», — зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.