Населення України викупило у свої валютні заощадження 33% міжнародної допомоги Заходу

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаОбмін криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
25 жовтня 2024, 13:05

Населення України викупило у свої валютні заощадження 33% міжнародної допомоги Заходу

Купівля іноземної валюти населенням України зросла у 3,5 раза проти попереднього року. За останні 12 місяців населення купило $10,6 млрд, а з початку 2024 року — $8,2 млрд. Це становить 33% обсягу міжнародної допомоги Україні. Про це повідомив колишній голова Ради НБУ Богдан Данилишин на своїй сторінці у Facebook.

Купівля іноземної валюти населенням України зросла у 3,5 раза проти попереднього року.
Фото: pixabay.com

Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

​За 15 банківських днів жовтня 2024 року населення вже купило $977 млн іноземної валюти, тоді як за 15 банківських днів жовтня 2023 року було куплено $576 млн (приріст +70%).

За його словами, за рік існування режиму керованої гнучкості валютний попит суттєво збільшився. За січень-вересень 2024 року НБУ витратив на підтримку гривні $23,4 млрд (+21% проти попереднього року).

У вересні середньоденні валютні інтервенції НБУ становили $153 млн на день, що вдвічі більше, ніж на початку року.

​В жовтні минулого року НБУ перейшов на гнучке курсоутворення. Тоді перехід на гнучке курсоутворення відразу створив шок нового валютного попиту.

Данилишин зазначив, що жовтень 2023 року став піковим з початку війни, як за обсягами інтервенцій НБУ, так і за обсягами купівлі валюти населенням (тоді НБУ продав $3,3 млрд валюти, в т. ч. $0,7 млрд — було продано населенню).

​«За логікою НБУ — з часом валютний попит повинен був вгамуватися. Однак, через рік попит не тільки не згас, але й суттєво посилився», — підкреслив колишній голова Ради НБУ.

Приєднуйтесь до multi валюти. Мобільний застосунок, що допомагає вигідно обмінювати валюту

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 17

+
+98
Vlad UKR
Vlad UKR
25 жовтня 2024, 13:19
#
Остальне 67% розлізлося по кишеням можновладців, непогано так, тому Україна рекордсмен по крадівництіву в Світі, що буде коли допомоги не буде, бідна Україна, так занепасти після вдалого вибору 2019.
Сумно, що одні грабують як востанне а інші гинуть за тіх хто грабує.
+
0
mantis05
mantis05
25 жовтня 2024, 16:15
#
Это называется- естественный отбор. Война- для нищих и тех, кого легко обмануть или использовать.
+
+169
Тарас Шевченко
Тарас Шевченко
25 жовтня 2024, 13:22
#
Это не население выкупило, а гос. чиновники, сотрудники ТЦК, МСЕК, прокуратуры, полиции и др. силовых структур которые которые жируют на войне и обворовывают бюджет и население
+
+26
Я_ __
Я_ __
25 жовтня 2024, 13:32
#
Тарас Шевченко

можна доповнити ваш коментар фразою про те, що люди купували валюту і потім якраз несли в тцк, мсек, ну і тд, щоб не їхати на м`ясобійню
+
0
Kikudzuki
Kikudzuki
25 жовтня 2024, 14:43
#
Нее… как раз население — выкупает валюту, а гос чиновники её просто присваивают…
+
+72
potator
potator
25 жовтня 2024, 13:23
#
Все пошло в тумбочку мсека и благосостояние тцк
+
0
Riojas
Riojas
25 жовтня 2024, 13:28
#
Одну и ту же неразменную тысячу двести долларов можно носить по десяти банкам и соседним обменкам, таким образом общая сумма составит 12 тысяч
+
+11
Я_ __
Я_ __
25 жовтня 2024, 13:29
#
«​"За логікою НБУ — з часом валютний попит повинен був вгамуватися.»

В країні війна, у владі казнокради, кордони зачинені, в честь чого попит на валюту має припинятися?))0))0)
+
+53
Vlad UKR
Vlad UKR
25 жовтня 2024, 13:32
#
Їм би війна вічно та нагрібати довіки. Но ще попереду втікати десь сховатися. Розбір буде за накоїне, коли начасі настане. І де ті ділися розпилені сотні мільярдів запитають, а ще запитають за 3 години до Київа за розмінований Чонгар і сотні тисяч вбитого населення України і руїни міст та повну Димографію та втрату населення та ганебну політику знищення економіки та бізнесу та сидіння все дитинство дітей у підвалах.
+
0
Игорь УА
Игорь УА
25 жовтня 2024, 13:41
#
Димографія? Це якась наука яка вивчає дим?
+
0
Я_ __
Я_ __
25 жовтня 2024, 13:45
#
Игорь УА

та ладно підколювати людину, ну всі зрозуміли що там про демографію йшлося, чого ти одразу в бочку лізеш)
+
+20
TAN72
TAN72
25 жовтня 2024, 13:53
#
З майданом вже розібралися😂
+
+30
mantis05
mantis05
25 жовтня 2024, 16:21
#
Не будет. После первого майдана не разобрались ни с чем, после второго- тоже самое. Не надо себя успокаивать мыслями: вот, пацаны с нуля вернутся, вот они сделают что-то! ух! Кто доживёт- получил какую-то с/х землю как отступные, в то время как другие, нарисуют себе УБД и под шум волны остальное разкрадут)
+
+26
Игорь УА
Игорь УА
25 жовтня 2024, 13:44
#
Якщо врахувати всю тіньову економіку (таксисти, оренда квартир, перукарі-манікюри...), то Україна досить богата країна з забеспеченим населенням.
+
0
Abramon
Abramon
25 жовтня 2024, 14:49
#
Українцям же ж треба хабарі чимось давати, а беруть хабарі в твердій валюті. Долар саме т. е.
+
+15
Kikudzuki
Kikudzuki
25 жовтня 2024, 14:50
#
Ничего удивительного нет. В 2023 курс доллара падал — соответственно народ успокоился и меньше покупал. В 2024 доллар рос — народ напрягся, насторожился и начал скупать валюту для перестраховки. НБУ люди и раньше никогда не доверяли, а после перехода на гибкое курсообразование во время войны (когда стабильность — это самое главное) и вовсе перестали доверять, а надеятся только на себя и твердую валюту.
+
0
RussellUA
RussellUA
25 жовтня 2024, 16:50
#
А що ви пропонуєте? Депозити? Облігації? Чи чекаєте коли Трамп стане президентом? Зараз долар завис в межах 41.50, тому не дивно, що гривню обміняють на долар! До нового року долар буде 42! Після уверх піде навіть не сумнівайтеся! Гнучкий курс тимчасовий, а далі будете згадувати долар по 41.50, як згадували по 36.6!
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами