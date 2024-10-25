Населення України викупило у свої валютні заощадження 33% міжнародної допомоги Заходу

Купівля іноземної валюти населенням України зросла у 3,5 раза проти попереднього року. За останні 12 місяців населення купило $10,6 млрд, а з початку 2024 року — $8,2 млрд. Це становить 33% обсягу міжнародної допомоги Україні. Про це повідомив колишній голова Ради НБУ Богдан Данилишин на своїй сторінці у Facebook.

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​За 15 банківських днів жовтня 2024 року населення вже купило $977 млн іноземної валюти, тоді як за 15 банківських днів жовтня 2023 року було куплено $576 млн (приріст +70%).

За його словами, за рік існування режиму керованої гнучкості валютний попит суттєво збільшився. За січень-вересень 2024 року НБУ витратив на підтримку гривні $23,4 млрд (+21% проти попереднього року).

У вересні середньоденні валютні інтервенції НБУ становили $153 млн на день, що вдвічі більше, ніж на початку року.

​В жовтні минулого року НБУ перейшов на гнучке курсоутворення. Тоді перехід на гнучке курсоутворення відразу створив шок нового валютного попиту.

Данилишин зазначив, що жовтень 2023 року став піковим з початку війни, як за обсягами інтервенцій НБУ, так і за обсягами купівлі валюти населенням (тоді НБУ продав $3,3 млрд валюти, в т. ч. $0,7 млрд — було продано населенню).

​«За логікою НБУ — з часом валютний попит повинен був вгамуватися. Однак, через рік попит не тільки не згас, але й суттєво посилився», — підкреслив колишній голова Ради НБУ.

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