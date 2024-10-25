Купівля іноземної валюти населенням України зросла у 3,5 раза проти попереднього року. За останні 12 місяців населення купило $10,6 млрд, а з початку 2024 року — $8,2 млрд. Це становить 33% обсягу міжнародної допомоги Україні. Про це повідомив колишній голова Ради НБУ Богдан Данилишин на своїй сторінці у Facebook.
Населення України викупило у свої валютні заощадження 33% міжнародної допомоги Заходу
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За 15 банківських днів жовтня 2024 року населення вже купило $977 млн іноземної валюти, тоді як за 15 банківських днів жовтня 2023 року було куплено $576 млн (приріст +70%).
За його словами, за рік існування режиму керованої гнучкості валютний попит суттєво збільшився. За січень-вересень 2024 року НБУ витратив на підтримку гривні $23,4 млрд (+21% проти попереднього року).
У вересні середньоденні валютні інтервенції НБУ становили $153 млн на день, що вдвічі більше, ніж на початку року.
В жовтні минулого року НБУ перейшов на гнучке курсоутворення. Тоді перехід на гнучке курсоутворення відразу створив шок нового валютного попиту.
Данилишин зазначив, що жовтень 2023 року став піковим з початку війни, як за обсягами інтервенцій НБУ, так і за обсягами купівлі валюти населенням (тоді НБУ продав $3,3 млрд валюти,
«За логікою НБУ — з часом валютний попит повинен був вгамуватися. Однак, через рік попит не тільки не згас, але й суттєво посилився», — підкреслив колишній голова Ради НБУ.
Коментарі - 17
Сумно, що одні грабують як востанне а інші гинуть за тіх хто грабує.
можна доповнити ваш коментар фразою про те, що люди купували валюту і потім якраз несли в тцк, мсек, ну і тд, щоб не їхати на м`ясобійню
В країні війна, у владі казнокради, кордони зачинені, в честь чого попит на валюту має припинятися?))0))0)
та ладно підколювати людину, ну всі зрозуміли що там про демографію йшлося, чого ти одразу в бочку лізеш)