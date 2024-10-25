У Данії планують оподатковувати криптовалюти, Kraken запустить власний L2-блокчейн Ink: що нового

Kraken запустить власний L2-блокчейн Ink на початку 2025 року

Команда криптовалютної біржі Kraken анонсувала запуск власного блокчейну під назвою Ink. Мережа націлена на DeFi-сегмент і дає змогу займатися торгівлею, кредитуванням і запозиченням активів.

Тестнет для рішення другого рівня Ink запустять до кінця 2024 року. При цьому повноцінний реліз продукту мають провести в першому кварталі 2025 року. Засновник проєкту Ink Ендрю Коллер зазначив, що Kraken поки що має намір обмежитися лише запуском мережі та не планує випускати токен.

Блокчейн побудований на технології Optimism, яку використовує мережа Base, що належить компанії Coinbase Global Inc. Розробники розповіли, що застосунки Ink будуть доступні користувачам через криптогаманець Kraken Wallet.

«Це дуже простий у використанні застосунок у стилі Apple. Згодом наші користувачі матимуть дві екосистеми — централізовану та децентралізовану, які взаємодіятимуть одна з одною. Ми хочемо, щоб ви відчували, що маєте справу з чимось знайомим вам», — сказав Коллер.

В Ink очікують, що на момент повноцінного запуску мережі проєкт зможе запропонувати користувачам понад дюжину різних застосунків. Першими постачальниками dApps стануть децентралізовані біржі та агрегатори. Пізніше проєкт планує залучити застосунки для кредитування і розробників токенів.

У Данії планують оподатковувати криптовалюти з 2026 року

Рада податкового права Данії опублікувала звіт, у якому розглянула питання оподаткування криптовалют.

Рада рекомендує, щоб в майбутньому нереалізовані доходи або збитки від криптоактивів оподатковувалися за тими самими правилами, що зараз застосовуються до акцій.

«Рекомендації Ради з податкового права передбачають зникнення асиметрії в оподаткуванні прибутків і збитків. Тобто інвестори можуть відраховувати збитки в прибуток від інших криптоактивів, і навпаки… Це передбачає, що оподаткування відбувається постійно, незалежно від того, чи були продані криптоактиви», — йдеться у звіті.

Аналітик Steno Research Мадс Еберхардт заявив, що податок на нереалізований приріст капіталу, швидше за все, становитиме 42%. За його словами, це стосуватиметься криптовалют, отриманих ще у січні 2009 року.

Міністр оподаткування Данії Расмус Стоклунд зазначив, що на початку 2025 року у країні представлять законопроєкт, який зобов’яже провайдерів послуг криптоактивів повідомляти інформацію про угоди своїх клієнтів, щоб згодом цими даними могли обмінюватися країни ЄС.

Рада з податкового права рекомендує, щоб правила набули чинності не раніше 1 січня 2026 року, щоб забезпечити виконання міжнародних угод і здатність інвесторів адаптуватися до нових правил.

У звіті також зазначається, що навесні 2024 року близько 300 000 жителів Данії володіли такими криптоактивами, як біткоїн.

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Експерти припустили злом криптогаманця уряду США на $20 мільйонів

У четвер, 24 жовтня, внаслідок серії підозрілих транзакцій із криптовалютного гаманця, пов’язаного з урядом США, перемістили конфісковані у хакерів Bitfinex активи на суму $20 млн. На це звернули увагу аналітики Arkham Intelligence.

За їхніми даними, хакер вивів на одну зі своїх адрес:

13,6 млн aUSDC;

5,44 млн USDC;

1,12 млн USDT;

177 892 ETH.

На гаманці містяться активи вартістю понад $13 млн. Частину коштів зловмисник перемістив на інші гаманці та почав обмінювати на ETH.

«Ми вважаємо, що зловмисник уже почав відмивати доходи через підозрілі адреси, пов’язані із сервісом відмивання грошей», — зазначили в Arkham.

На згаданий гаманець уряду раніше надходили кошти, пов’язані з хакерами Bitfinex. Він не був активним протягом восьми місяців.

У Пенсильванії ухвалили законопроєкт щодо регулювання цифрових активів — ЗМІ

Палата представників штату Пенсільванії (США) ухвалила законопроєкт, що встановлює певну нормативну ясність щодо цифрових активів. Про це повідомляє FOX Business.

За даними журналістів, законопроєкт покликаний захистити права жителів на самостійне зберігання цифрових активів та забезпечити можливість використання біткоїна як платіжного засобу. Крім того, він містить чіткі рекомендації щодо оподаткування біткоїн-транзакцій.

Після виборів законопроєкт надійде до Сенату Пенсільванії, очолюваного республіканцями, в разі ухвалення — до губернатора.

Законопроєкт розробила група Satoshi Action Fund (SAF), яка прагне допомогти впровадити біткоїн на рівні штатів і спонукати законодавців встановити чіткі правила регулювання для криптовалют і нормалізувати їх як спосіб транзакцій.

У FOX Business зазначили, що рівень володіння криптовалютами в Пенсільванії також зростає. За їхніми даними, 1,5 млн жителів штату володіють цифровими активами в тій чи іншій формі, що становить приблизно 12% від загальної кількості населення.