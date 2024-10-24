На криптовалюту очікує «перезавантаження» після виборів у США — глава Ripple

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаОбмін криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
24 жовтня 2024, 17:01

На криптовалюту очікує «перезавантаження» після виборів у США — глава Ripple

Глава Ripple Labs Бред Гарлінгхаус розкритикував криптовалютну політику адміністрації президента США Джо Байдена і заявив, що, незалежно від того, як пройдуть президентські вибори в США 5 листопада, у майбутньому крипторинок очікують найкращі часи, пише CoinDesk.

Глава Ripple Labs Бред Гарлінгхаус розкритикував криптовалютну політику адміністрації президента США Джо Байдена і заявив, що, незалежно від того, як пройдуть президентські вибори в США 5 листопада, у майбутньому крипторинок очікують найкращі часи, пише CoinDesk.►Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниПрогноз глави Ripple«Що б не трапилося, на нас чекає перезавантаження», — сказав Гарлінгхаус.
Фото: depositphotos

►Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Прогноз глави Ripple

«Що б не трапилося, на нас чекає перезавантаження», — сказав Гарлінгхаус.

Основним показником позиції наступної адміністрації щодо криптовалют стане те, кого новий президент призначить керівниками Комісії з цінних паперів та бірж (SEC), Мінфіну та інших фінансових регуляторів.

За словами Гарлінгхауса, зараз влада вороже ставиться до галузі, а SEC під керівництвом Гері Генслера перетворилася на «царство терору».

Читайте також: Solana: «вбивця Ethereum» пережив «загибель» і знову робить інвесторів мільйонерами

Нові призначення покажуть, куди рухатиметься ринок протягом наступних чотирьох років", — вважає Гарлінгхаус. Водночас він висловив упевненість, що в будь-якому випадку буде краще, ніж зараз, і через цей період криптоісторії США здасться лише «лежачим поліцейським» на пройденому шляху.

Глава Ripple також розповів, що через його залучення до криптоіндустрії з ним розірвав стосунки Citibank.

У банку дали Гарлінгхаус п'ять днів на виведення коштів і заявили, що не можуть надавати йому послуги, оскільки зв'язок клієнта з криптовалютами привертає надмірну увагу з боку федеральних регуляторів.

Гарлінгхаус пов'язав свій досвід із ширшою тенденцією у США, коли регулюючі органи застерігають установи від зв'язків із криптовалютами. Він додав, що це не перший його «розрив» із банками та інші представники галузі теж «дебанкуються».

Ripple та її керівники цього року активно спонсорують передвиборчі кампанії як демократів, так і республіканців. Співзасновник Ripple Кріс Ларсен направив токени XRP (XRP) вартістю $10 млн на підтримку Камали Харріс. Гарлінгхаус пожертвував $50 тис. на підтримку створення республіканської більшості у сенаті США.

Сама Ripple Labs фінансує політичний комітет Fairshake, який не приймає сторони будь-кого з кандидатів і підтримує обидві партії: біржа Coinbase, інвестфонд Andreesen Horowitz та Ripple пожертвували Fairshake загалом $169 млн.

На початку квітня Гарлінгхаус заявив, що капіталізація ринку криптовалют до кінця 2024 може подвоїтися. Причинами цього він назвав тоді ще майбутній халвінг і запуск спотових біржових фондів на біткоїн (ETF), які принесли на ринок «реальні» інституційні гроші. На той момент капіталізація крипторинка становила $2,59 трлн., на 24 жовтня вона становить $2,41 трлн.

Вибирайте вигідні курси та надійні сервіси для обміну криптовалюти

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
24 жовтня 2024, 18:02
#
Будуть шаленi грошi iнвесторiв,
будуть й кращi часи…
+
0
bonv
bonv
24 жовтня 2024, 18:07
#
З криптою і зараз проблем немає:)))
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають busypit, heretic и 4 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами