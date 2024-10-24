На криптовалюту очікує «перезавантаження» після виборів у США — глава Ripple

Глава Ripple Labs Бред Гарлінгхаус розкритикував криптовалютну політику адміністрації президента США Джо Байдена і заявив, що, незалежно від того, як пройдуть президентські вибори в США 5 листопада, у майбутньому крипторинок очікують найкращі часи, пише CoinDesk.

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Прогноз глави Ripple

«Що б не трапилося, на нас чекає перезавантаження», — сказав Гарлінгхаус.

Основним показником позиції наступної адміністрації щодо криптовалют стане те, кого новий президент призначить керівниками Комісії з цінних паперів та бірж (SEC), Мінфіну та інших фінансових регуляторів.

За словами Гарлінгхауса, зараз влада вороже ставиться до галузі, а SEC під керівництвом Гері Генслера перетворилася на «царство терору».

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Нові призначення покажуть, куди рухатиметься ринок протягом наступних чотирьох років", — вважає Гарлінгхаус. Водночас він висловив упевненість, що в будь-якому випадку буде краще, ніж зараз, і через цей період криптоісторії США здасться лише «лежачим поліцейським» на пройденому шляху.

Глава Ripple також розповів, що через його залучення до криптоіндустрії з ним розірвав стосунки Citibank.

У банку дали Гарлінгхаус п'ять днів на виведення коштів і заявили, що не можуть надавати йому послуги, оскільки зв'язок клієнта з криптовалютами привертає надмірну увагу з боку федеральних регуляторів.

Гарлінгхаус пов'язав свій досвід із ширшою тенденцією у США, коли регулюючі органи застерігають установи від зв'язків із криптовалютами. Він додав, що це не перший його «розрив» із банками та інші представники галузі теж «дебанкуються».

Ripple та її керівники цього року активно спонсорують передвиборчі кампанії як демократів, так і республіканців. Співзасновник Ripple Кріс Ларсен направив токени XRP (XRP) вартістю $10 млн на підтримку Камали Харріс. Гарлінгхаус пожертвував $50 тис. на підтримку створення республіканської більшості у сенаті США.

Сама Ripple Labs фінансує політичний комітет Fairshake, який не приймає сторони будь-кого з кандидатів і підтримує обидві партії: біржа Coinbase, інвестфонд Andreesen Horowitz та Ripple пожертвували Fairshake загалом $169 млн.

На початку квітня Гарлінгхаус заявив, що капіталізація ринку криптовалют до кінця 2024 може подвоїтися. Причинами цього він назвав тоді ще майбутній халвінг і запуск спотових біржових фондів на біткоїн (ETF), які принесли на ринок «реальні» інституційні гроші. На той момент капіталізація крипторинка становила $2,59 трлн., на 24 жовтня вона становить $2,41 трлн.