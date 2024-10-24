Французька мережа гіпермаркетів Auchan після 20 років роботи готується піти з російського ринку через неможливість нормально працювати в умовах європейських санкцій. За даними Le Figaro, ритейлер уже відібрав двох потенційних покупців, передає liga.net.
Санкції працюють: Auchan готується піти з російського ринку
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Деталі
Водночас видання La Lettre стверджує, що мережа проводить фінальні переговори з одним із місцевих покупців. При цьому, Auchan залишиться в Україні, але також планує піти з ринку Угорщини.
Остаточне рішення залежатиме від схвалення російської влади, яка раніше вже націоналізувала активи деяких інших західних компаній, що намагались піти з ринку.
Відмову залишити російський ринок після вторгнення рф в Україну у компанії пояснювали турботою про місцеве населення. Утім, росія була одним з ключових ринків для розвитку мережі.
Водночас за словами співрозмовника Le Figaro, Auchan суворо дотримувався санкцій: не інвестував у російський бізнес і не виводив прибуток. Це ставило компанію в невигідне становище порівняно з місцевими конкурентами, якими володіють російські олігархи і які не можуть нічого робити зі своїми грошима, окрім як інвестувати у розвиток.
Мережа Auchan у росії налічує 230 магазинів.
Нагадаємо
«Мінфін» писав про те, що в лютому 2023 року Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло французьку корпорацію Auchan у перелік міжнародних спонсорів війни.
Підставою для внесення до переліку міжнародних спонсорів війни стало те, що під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну компанія відмовилась від бойкоту Росії та не закрила свій бізнес у країні.
Окрім цього, у НАЗК кажуть, що завдяки журналістським розслідуванням The Insider, Le Monde і Bellingcat стало відомо, що від початку повномасштабного вторгнення, російська дочірня компанія французького «Ашану» постачала товари російським військовим на окупованих українських територіях під виглядом «гуманітарної допомоги», а також допомагала з виконанням мобілізаційних заходів у Росії.
Французька Auchan Retail відкидає звинувачення у допомозі російським військовим та називає результати журналістського розслідування такими, що не відповідають дійсності.
Коментарі - 5
Молодці! «Потурбувалися» турботливі, сплачуючи податки, котрими фінансували виготовлення ракет, котрими вбивали невинних людей, так тримати ошан.
Оййй, в нас так само казнокради, ой, депутати вічно кажуть, що все іпсо, все роспропаганда, не правда, не відповідає дійсності, а потім фото з їх затримання де мішки готівки в доларах та ліжка з мільйонами доларів готівки :) Ох вже ці журналюги, іпсо розганяють вічно, очорнюють корупціонерів, тих хто допомагає окупантам і іншу нечисть.