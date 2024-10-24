Санкції працюють: Auchan готується піти з російського ринку

Французька мережа гіпермаркетів Auchan після 20 років роботи готується піти з російського ринку через неможливість нормально працювати в умовах європейських санкцій. За даними Le Figaro, ритейлер уже відібрав двох потенційних покупців, передає liga.net.

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Деталі

Водночас видання La Lettre стверджує, що мережа проводить фінальні переговори з одним із місцевих покупців. При цьому, Auchan залишиться в Україні, але також планує піти з ринку Угорщини.

Остаточне рішення залежатиме від схвалення російської влади, яка раніше вже націоналізувала активи деяких інших західних компаній, що намагались піти з ринку.

Відмову залишити російський ринок після вторгнення рф в Україну у компанії пояснювали турботою про місцеве населення. Утім, росія була одним з ключових ринків для розвитку мережі.

Водночас за словами співрозмовника Le Figaro, Auchan суворо дотримувався санкцій: не інвестував у російський бізнес і не виводив прибуток. Це ставило компанію в невигідне становище порівняно з місцевими конкурентами, якими володіють російські олігархи і які не можуть нічого робити зі своїми грошима, окрім як інвестувати у розвиток.

Мережа Auchan у росії налічує 230 магазинів.

Нагадаємо

«Мінфін» писав про те, що в лютому 2023 року Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло французьку корпорацію Auchan у перелік міжнародних спонсорів війни.

Підставою для внесення до переліку міжнародних спонсорів війни стало те, що під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну компанія відмовилась від бойкоту Росії та не закрила свій бізнес у країні.

Окрім цього, у НАЗК кажуть, що завдяки журналістським розслідуванням The Insider, Le Monde і Bellingcat стало відомо, що від початку повномасштабного вторгнення, російська дочірня компанія французького «Ашану» постачала товари російським військовим на окупованих українських територіях під виглядом «гуманітарної допомоги», а також допомагала з виконанням мобілізаційних заходів у Росії.

Французька Auchan Retail відкидає звинувачення у допомозі російським військовим та називає результати журналістського розслідування такими, що не відповідають дійсності.