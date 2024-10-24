Пенсійний фонд Норвегії у третьому кварталі заробив $76,3 млрд

Державний пенсійний фонд Норвегії повідомив про прибутки у 835 млрд норвезьких крон ($76,3 млрд) у третьому кварталі 2024 року. Загальна доходність фонду за квартал склала 4,4%.

► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Доходи фонду

Прибутковість інвестицій фонду в акціонерний капітал склала 4,5%, облігації — 4,2%, нерухомість — 0,8%. Прибутковість інвестицій в інфраструктуру відновлюваних джерел енергії досягла 10,8%.

«Ми отримали позитивну прибутковість у всіх напрямках наших інвестицій. Падіння відсоткових ставок призвело до широкого зростання фондового ринку», — зазначив заступник генерального директора Norges Bank Investment Management Тронд Гранде.

Читайте також: Пенсійний фонд Норвегії отримав $138 млн прибутку

Станом на 22 вересня 2024 року вартість фонду становила 18,87 трлн норвезьких крон (понад 19,28 трлн, або $1,76 трлн, на 22 жовтня). 71,4% коштів фонду перебували в акціях, 26,8% — у облігаціях, 1,7% — у нерухомості та 0,1% вкладено в інфраструктуру відновлюваних джерел енергії.

Портфель фонду

Найбільшу частку в портфелі акцій GPFG займають папери Microsoft (MSFT), фонд володіє акціями на суму 453,8 млрд крон. Другою за величиною інвестицією стали акції Apple (AAPL) у сумі 390,8 млрд крон.

Аналітики Norges Bank Investment Management у середині серпня попередили про суттєве зростання ризиків на ринку акцій у зв'язку зі зміною геополітичної ситуації у світі, пише CNBC.

Читайте також: Норвегія збільшила накопичення Фонду добробуту в біткоїнах

Нагадаємо

Норвезький державний пенсійний фонд було створено 1996 року. Він інвестує доходи Норвегії від видобутку нафти та газу у різні активи. Фонд має невеликі частки приблизно 9 тис. компаній у всьому світі, включаючи акції Apple, Nestlé, Microsoft і Samsung.

У середньому фонду належить 1,5% усіх акцій, котируються на біржах компаній світу.

Частина коштів інвестується в облігації, а також інфраструктуру відновлюваних джерел енергії. Крім того, фонду належать сотні будівель у великих містах світу, які дають прибуток від оренди.

Фонд також отримує стабільний потік доходів від кредитування країн та компаній. За підсумками 2023 року фонд GPFG звітував про рекордний прибуток у 2,22 трлн норвезьких крон.