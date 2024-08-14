Пенсійний фонд Норвегії отримав $138 млн прибутку

Державний пенсійний фонд Норвегії, найбільший фонд національного добробуту у світі, у першому півріччі отримав прибуток у розмірі 1,478 млрд крон ($138 млн).

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Доходи Фонду

Як йдеться у звітності фонду, дохід від інвестицій склав 8,6%, у тому числі через ослаблення курсу нацвалюти та зростання котирувань акцій, у тому числі технологічних та фінансових компаній.

Дохід від вкладення в акції становив 12,5%, у нерухомість — 1,5%. При цьому фонд втратив на інвестиціях в інструменти з фіксованою прибутковістю 0,6%, активи у сфері відновлюваних джерел енергії (ВІЕ) — 17,7%.

Вартість фонду на 30 червня становила 17,745 трлн крон, що на 1,98 млрд крон вище за показник на кінець 2023 року. На вкладення в акції у першому півріччі припадало 72% інвестпортфеля, у облігації — 26,1%, у нерухомість — 1,7%, у ВДЕ — 0,1%.

Зниження вартості крони щодо низки основних світових валют підвищило вартість фонду на 315 млрд крон минулого року. Приплив державних коштів становив 188 млрд крон, йдеться у повідомленні.

Державний пенсійний фонд Норвегії було створено 1990 року. Norges Bank Investment Management, яка відповідає за управління фондом, є підрозділом норвезького центробанку.

Нині фонду належать близько 1,5% всіх акцій у світі, він володіє частками приблизно 8,76 тис. компаній із 66 країн.

Найбільшу частку в портфелі акцій займають папери Microsoft, Apple, Nvidia, Alphabet (холдингова компанія Google) та Amazon.com. У портфелі держпаперів найбільшу частку займають облігації США (понад 1,5 трлн крон), а також меншою мірою Японії, Німеччини та Великобританії.