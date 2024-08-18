Норвегія збільшила накопичення Фонду добробуту в біткоїнах

Норвезький державний Фонд добробуту, яким керує Norges Bank Investment Management, розширив інвестиції в біткоїн шляхом купівлі акцій компаній, що мають те чи інше відношення до крипторинку. У результаті сьогодні фонд опосередковано володіє 2446 BTC, що на 938 BTC більше, ніж 31 грудня 2023 року.

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Інвестиції в біткоїн

Фонд добробуту отримує прибуток від біткоїн-авуарів MicroStrategy, Marathon Digital, Block,Coinbase та їм подібним.

За останні кілька років ці інвестиції збільшили частку Фонду в біткоїнах на 62%, що становить близько $27 на кожного з 5,5 млн жителів країни.

«Малоймовірно, що інвестиції Фонду добробуту Норвегії у біткоїни є результатом навмисного вибору. Якби прямою метою було збільшення обсягів накопичення BTC, то ми побачили б більше урядових ініціатив щодо прямого використання коштів Фонду для купівлі цифрових активів», — висловив думку старший аналітик K33Research Велте Лунде.

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