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23 жовтня 2024, 14:10

Датагруп, Volia та lifecell долучилися до ініціативи «Національний кешбек»

Компанії групи DVL, до складу якої входять Датагруп, Volia і lifecell, долучилися до ініціативи «Національний кешбек». Про це йдеться у повідомленні компанії.

Компанії групи DVL, до складу якої входять Датагруп, Volia і lifecell, долучилися до ініціативи «Національний кешбек».

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Що це значить

Це означає, що українці, які користуються послугами цих компаній, зможуть використовувати накопичені в рамках програми кешбеки для оплати їхніх послуг.

Тепер під час оплати мобільного зв’язку, інтернет-послуг або цифрового телебачення, українці зможуть скористатися накопиченими кешбеками та частково або повністю покрити вартість цих послуг.

Це нововведення дозволяє зробити оплату телеком-послуг компаній ще більш доступною для своїх абонентів.

Читайте: «Національний кешбек»: Стало відомо, коли стартують перші виплати

Як скористатися

Для того, щоб скористатись цією пропозицією, при оплаті онлайн послуг lifecell, Датагруп чи Volia необхідно в одному з платіжних сервісів постачальника послуг обрати картку Національного кешбеку, попередньо відкриту в одному з банків-учасників програми.

Використати кошти на послуги lifecell, Датагруп чи Volia, які будуть надходити на банківську картку «Національного кешбеку» у 2024 році, можна буде до 31 січня 2025 року.

Як долучитися до програми «Національного кешбеку»

1. Відкрийте застосунок «Дія» та перейдіть до вкладки «Національний кешбек».

2. Визначте та підключіть до програми «Національний кешбек» вашу банківську картку (або картки), з якої будете здійснювати покупки.

3. Виберіть віртуальну картку «Національний кешбек» і призначте її для зарахування кешбеку в мобільному застосунку «Дія».

4. Накопичуйте кешбек і переглядайте баланс віртуальної картки у вкладці «Сервіси» мобільного застосунку «Дія».

5. Використовуйте накопичені на віртуальній картці «Національний кешбек» кошти для онлайн оплати послуг lifecell, Датагруп чи Volia.

Читайте також: У «Дії» тепер можна перевірити товар на участь у програмі «Національний кешбек»

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Fantomas2020
Fantomas2020
23 жовтня 2024, 15:30
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Так программа Национальный кэш-бэк и без этого предусматривает его использование для оплаты услуг мобильной связи. Можно пополнять номера так же Киевстара и Водафона.
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сторінку переглядають 2 назареєстрованого відвідувача.
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