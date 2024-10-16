Tesla перевела всі свої біткоїни на невідомі гаманці. Це близько $770 млн

Tesla, один з найбільших корпоративних власників біткоїнів, перевела 11 509 монет вартістю близько $770 млн на нові адреси, повідомляє The Block з посиланням на дані аналітичної компанії Arkham Research.

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У серії транcакцій компанія, яка зробила безпрецедентне вкладення в біткоїн на $1,5 млрд у лютому 2021 року, перемістила у вівторок близько $770 млн у криптовалюті на сім нових адрес. Перед цим Tesla провела шість тестових транзакцій, вперше взаємодіючи з біткоїн-гаманцями після продажу більшої частини своїх активів у 2022 році.

На 15 жовтня Tesla мала в наявності близько 9720 BTC, вартістю приблизно $650 мільйонів, в порівнянні з 43 000 на піку. Однак, на думку Arkham, Tesla володіє до 11509 BTC через 68 адрес, вартістю $770 мільйонів за поточними цінами. Компанія SpaceX Ілона Маска, за оцінками, володіє 8285 біткоїнів, згідно з даними BitcoinTreasuries.

Tesla є третім за величиною власником біткоїнів серед компаній, що публічно торгуються, після MicroStrategy і MARA. Виробник електромобілів приймає біткоїн як оплату за купівлю автомобілів.

Невідомо, чому компанія переміщає BTC після більш ніж двох років бездіяльності, хоча дехто підозрює, що вона може готуватися до продажу ще більшої частини своїх монет.