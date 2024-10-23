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23 жовтня 2024, 9:10

Акції медіакомпанії Трампа злетіли на зростанні очікувань його перемоги на виборах

Акції медіакомпанії Дональда Трампа злетіли до найвищого рівня з липня у вівторок, оскільки коефіцієнти ставок щодо підсумків виборів у США складаються на його користь, пише Reuters.

Акції медіакомпанії Дональда Трампа злетіли до найвищого рівня з липня у вівторок, оскільки коефіцієнти ставок щодо підсумків виборів у США складаються на його користь, пише Reuters.► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниЗростання акційАкції Trump Media & Technology Group, яка керує програмою Truth Social, підскочили на 9%, до $34,17.
Фото: depositphotos

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Зростання акцій

Акції Trump Media & Technology Group, яка керує програмою Truth Social, підскочили на 9%, до $34,17. Акції майже потроїлися з падіння до історичного мінімуму наприкінці вересня.

З моменту лістингу акції Trump Media стали популярними серед трейдерів, які розглядають їх як спекулятивну ставку на перемогу Трампа на виборах 5 листопада. Йому належить 57% компанії, таким чином вартість його частки становить майже $4 млрд.

Читайте: Акції Trump Media впали до мінімуму з моменту виходу на біржу

Виручка Trump Media у червневому кварталі склала $837 000. Стратеги кажуть, що її ринкова вартість акцій майже $7 млрд не відображає результатів її повсякденної діяльності.

Президентські перегони

Шанси Трампа перемогти віцепрезидента Камалу Харріс, кандидата від Демократичної партії, на виборах нещодавно зросли на сайтах ставок, хоча опитування громадської думки показують, що перегони відбуваються внічию, зазначається в матеріалі.

Oddschecker.com, який відображає коефіцієнти на кількох платформах ставок, оцінив шанси Трампа на перемогу приблизно у 62%, а Харріс — приблизно у 38%. На платформі PredictIt контракти на перемогу Трампа торгувалися по 60 центів з потенційною виплатою $1. Контракти Харріс коштували 46 центів. Polymarket оцінює шанси Трампа на перемогу у 64%, а Харріс — у 36%.

За два тижні до виборів Харріс мала незначну перевагу в 46% проти 43% над Трампом у новому опитуванні Reuters/Ipsos. Інші опитування показують, що два кандидати йдуть однаково в семи штатах, які, як очікується, визначать переможця.

Нагадаємо

Вартість акцій TMTG різко зросла 15 липня, у день замаху на Трампа в Пенсільванії. Незабаром Республіканська партія офіційно висунула Трампа кандидатом у президенти США. Потім папери почали падати: 21 липня із передвиборчих перегонів вийшов чинний президент Джо Байден, який мав стати суперником Трампа.

Читайте: Акції компанії Трампа DJT зросли на 74% на тлі замаху на нього

Замість нього було висунуто віцепрезидента Камалу Харріс. Цей хід перевернув ставки на те, хто стане наступним президентом США: тепер лідер Харріс, а не Трамп, пише CNBC.

Раніше в серпні Trump Media відзвітувала про збитки більш ніж у $16 млн за фінансовий квартал. Виторг компанії склав $837 000. TMTG пояснила збитки судовими витратами, пов'язаними зі злиттям з DWAC. Капіталізація Trump Media — близько $4,5 млрд.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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