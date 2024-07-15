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15 липня 2024, 12:37

Акції компанії Трампа DJT зросли на 74% на тлі замаху на нього

Акції Trump Media & Technology Group Corp (DJT) стрімко зросли на премаркеті після драматичних вихідних, коли стався замах на кандидата у президенти США. На момент написання новини, зростання становить 63%. Спочатку папери зросли на 74%. Про це пише investing.com.

Акції Trump Media & Technology Group Corp (DJT) стрімко зросли на премаркеті після драматичних вихідних, коли стався замах на кандидата у президенти США.

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Замах на Трампа

У суботу в Пенсільванії, під час виступу Дональда Трампа на мітингу пролунали кілька пострілів. Один з них вбив учасника мітингу, а інший постріл зачепив вухо Трампа.

Самого стрільця, яким виявився 20-річний місцевий мешканець, було ліквідовано одразу після замаху.

Дональд Трамп зробив кілька гучних заяв після інциденту. Представники його команди підтвердили, що з ним все добре.

Зростання біткоїна

Також після замаху пожвавився крипторинок. Зокрема біткоїн подолав позначку $60 тис, що також пов'язують з інцидентом у Пенсільванії, оскільки у криптоспільноті вважають Трампа захисником криптовалют й сподіваються на пом'якшення регуляції у разі його перемоги на виборах восени.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

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Kharakternyk
Kharakternyk
15 липня 2024, 13:29
#
І акції виросли і рейтинг виріс.
Бідон, по ходу, усьо.
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Mini Mi
Mini Mi
15 липня 2024, 13:48
#
Бидон все ещё после дебатов был
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potator
potator
15 липня 2024, 14:24
#
Пора беню готовить на выдачу, а если его старый подельник тоже не хочет схлопотать 25, нужно будет внимательно слушать нового хозяина (везет хоть порномодели у него в прошлом).одним словом привет доллар, для начала по 48 с ноября.
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