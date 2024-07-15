Акції Trump Media & Technology Group Corp (DJT) стрімко зросли на премаркеті після драматичних вихідних, коли стався замах на кандидата у президенти США. На момент написання новини, зростання становить 63%. Спочатку папери зросли на 74%. Про це пише investing.com.
Акції компанії Трампа DJT зросли на 74% на тлі замаху на нього
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Замах на Трампа
У суботу в Пенсільванії, під час виступу Дональда Трампа на мітингу пролунали кілька пострілів. Один з них вбив учасника мітингу, а інший постріл зачепив вухо Трампа.
Самого стрільця, яким виявився 20-річний місцевий мешканець, було ліквідовано одразу після замаху.
Дональд Трамп зробив кілька гучних заяв після інциденту. Представники його команди підтвердили, що з ним все добре.
Зростання біткоїна
Також після замаху пожвавився крипторинок. Зокрема біткоїн подолав позначку $60 тис, що також пов'язують з інцидентом у Пенсільванії, оскільки у криптоспільноті вважають Трампа захисником криптовалют й сподіваються на пом'якшення регуляції у разі його перемоги на виборах восени.
Коментарі - 3
Бідон, по ходу, усьо.