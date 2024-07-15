Акції компанії Трампа DJT зросли на 74% на тлі замаху на нього

Акції Trump Media & Technology Group Corp (DJT) стрімко зросли на премаркеті після драматичних вихідних, коли стався замах на кандидата у президенти США. На момент написання новини, зростання становить 63%. Спочатку папери зросли на 74%. Про це пише investing.com.

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Замах на Трампа

У суботу в Пенсільванії, під час виступу Дональда Трампа на мітингу пролунали кілька пострілів. Один з них вбив учасника мітингу, а інший постріл зачепив вухо Трампа.

Самого стрільця, яким виявився 20-річний місцевий мешканець, було ліквідовано одразу після замаху.

Дональд Трамп зробив кілька гучних заяв після інциденту. Представники його команди підтвердили, що з ним все добре.

Зростання біткоїна

Також після замаху пожвавився крипторинок. Зокрема біткоїн подолав позначку $60 тис, що також пов'язують з інцидентом у Пенсільванії, оскільки у криптоспільноті вважають Трампа захисником криптовалют й сподіваються на пом'якшення регуляції у разі його перемоги на виборах восени.