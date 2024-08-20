Акції Trump Media впали до мінімуму з моменту виходу на біржу

Вартість акцій Trump Media & Technology Group (TMTG), якій належить соціальна мережа Truth, створена Дональдом Трампом, впала до найнижчого рівня з моменту виходу на біржу, пише CNBC з посиланням на торгові дані.

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Торги на біржі

За підсумками торгів на біржі Nasdaq 19 серпня акції TMTG коштували 22,24 дол. (-3,56%). Це найнижча вартість з 12 січня, коли папери ще торгувалися під тикером DWAC, зазначає CNBC. Trump Media вийшла на біржу у березні після злиття зі SPAC-компанією Digital World Acquisition Corp. без проведення IPO.

За п'ять місяців торгів на біржі акції Trump Media злітали у ціні до $79,38 на максимумі. З середини липня папери втратили майже половину своєї вартості, зазначає CNBC.

Це падіння останні чотири тижні збіглося з низкою гучних подій у політичному житті Трампа, який одночасно і основний акціонер TMTG, і «головна принада» для користувачів Truth Social, пише видання.

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Деякі прихильники Трампа розглядають акції TMTG як спосіб підтримати колишнього президента чи зробити ставку на його перемогу, пише CNBC.

Нагадаємо

Вартість акцій TMTG різко зросла 15 липня, у день замаху на Трампа в Пенсільванії. Незабаром Республіканська партія офіційно висунула Трампа кандидатом у президенти США. Потім папери почали падати: 21 липня з передвиборчих перегонів вийшов чинний президент Джо Байден, який мав стати суперником Трампа.

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Замість нього було висунуто віцепрезидента Камалу Харріс. Цей хід перевернув ставки на те, хто стане наступним президентом США: тепер лідер Харріс, а не Трамп, пише CNBC.

Раніше в серпні Trump Media відзвітувала про збитки більш ніж у $16 млн за фінансовий квартал. Виторг компанії склав $837 000. TMTG пояснила збитки судовими витратами, пов'язаними зі злиттям з DWAC. Капіталізація Trump Media — близько $4,5 млрд.