З початку великої війни населення України скоротилося на понад 10 мільйонів — ООН

Населення України скоротилося на понад 10 млн з початку повномасштабного вторгнення рф, яке спричинило еміграцію, падіння народжуваності та бойові дії. Про це заявила голова східноєвропейського відділення Фонду ООН у галузі народонаселення Флоренс Бауер на пресконференції в Женеві, повідомляє LIGA.net.

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Бауер підкреслила, що скорочення населення спостерігається з початку повномасштабного вторгнення і зумовлене сукупністю факторів.

«Рівень народжуваності різко впав і зараз становить близько однієї дитини на жінку, що є одним з найнижчих показників у світі», — сказала Бауер.

Для підтримки стабільної чисельності населення необхідний рівень народжуваності на рівні 2,1 дитини на жінку.

Ще до повномасштабної війни в Україні був один з найнижчих показників народжуваності в Європі. Чисельність населення також скорочувалася, бо молодь виїжджала в пошуках кращих можливостей, заявила Бауер.

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Найбільша частка скорочення населення України припадає на 6,7 млн біженців, які зараз живуть закордоном, переважно в Європі. Втрати на війні також стали важливим фактором.

«Важко назвати точні цифри, але оцінки коливаються в межах десятків тисяч жертв», — сказала Бауер.

Вона також зазначила, що для точного підрахунку впливу війни на населення України доведеться почекати до її завершення, коли можна буде провести повний перепис населення.