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22 жовтня 2024, 19:13

З початку великої війни населення України скоротилося на понад 10 мільйонів — ООН

Населення України скоротилося на понад 10 млн з початку повномасштабного вторгнення рф, яке спричинило еміграцію, падіння народжуваності та бойові дії. Про це заявила голова східноєвропейського відділення Фонду ООН у галузі народонаселення Флоренс Бауер на пресконференції в Женеві, повідомляє LIGA.net.

Населення України скоротилося на понад 10 млн з початку повномасштабного вторгнення рф, яке спричинило еміграцію, падіння народжуваності та бойові дії.
Фото: freepik.com

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Бауер підкреслила, що скорочення населення спостерігається з початку повномасштабного вторгнення і зумовлене сукупністю факторів.

«Рівень народжуваності різко впав і зараз становить близько однієї дитини на жінку, що є одним з найнижчих показників у світі», — сказала Бауер.

Для підтримки стабільної чисельності населення необхідний рівень народжуваності на рівні 2,1 дитини на жінку.

Ще до повномасштабної війни в Україні був один з найнижчих показників народжуваності в Європі. Чисельність населення також скорочувалася, бо молодь виїжджала в пошуках кращих можливостей, заявила Бауер.

Читайте також: Чверть біженців з України хочуть залишитися закордоном назавжди

Найбільша частка скорочення населення України припадає на 6,7 млн біженців, які зараз живуть закордоном, переважно в Європі. Втрати на війні також стали важливим фактором.

«Важко назвати точні цифри, але оцінки коливаються в межах десятків тисяч жертв», — сказала Бауер.

Вона також зазначила, що для точного підрахунку впливу війни на населення України доведеться почекати до її завершення, коли можна буде провести повний перепис населення.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 5

+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
22 жовтня 2024, 19:37
#
Чому не пишете про ціль залишити всього 5 млн.
+
0
Mini Mi
Mini Mi
22 жовтня 2024, 19:39
#
До останнього…
+
0
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
22 жовтня 2024, 20:10
#
Опять 30 летний «путь» спишут на войну .

население бежало все эти годы , вымирало все эти годы.

сейчас осталось гдето 28 млн в Украине . До войны кабмин считал что 34,5 , 6.5 млн выехало . Из них основная масса 50+. трудоустроено — 8 млн . отсюда большие проблемы с мобилизацией . некого .

родилось в прошлом году 180 тыс детей , это через 30 лет приведет к населению в 10 млн. На самой большой территории европы . Мы самая большая по территории . +20 млн мигрантов . И все те кто сегодня сеят ненависть внутри страны получат то что заслужили — ненавидеть будут их , мигранты , и с ножами .
+
0
R S
R S
22 жовтня 2024, 21:09
#
сейчас осталось гдето 28 млн в Украине…

Еще надо учесть свыше 5 млн. украинцев, которые выехали в РФ. И тогда остаётся примерно 23 млн.
+
+15
asdf2024
asdf2024
22 жовтня 2024, 20:23
#
Конечно народ драпает. Ну смотрите переехал Тарас в Неметчину. Он сразу в Нато и ЕС. Зарплата европейская. нет коррупционеров из верховной рады. И в окопах не надо сидеть.А ЗеМоисей нас ещё лет 30 будет до ЕС водить…
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