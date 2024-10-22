Населення України скоротилося на понад 10 млн з початку повномасштабного вторгнення рф, яке спричинило еміграцію, падіння народжуваності та бойові дії. Про це заявила голова східноєвропейського відділення Фонду ООН у галузі народонаселення Флоренс Бауер на пресконференції в Женеві, повідомляє LIGA.net.
З початку великої війни населення України скоротилося на понад 10 мільйонів — ООН
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Бауер підкреслила, що скорочення населення спостерігається з початку повномасштабного вторгнення і зумовлене сукупністю факторів.
«Рівень народжуваності різко впав і зараз становить близько однієї дитини на жінку, що є одним з найнижчих показників у світі», — сказала Бауер.
Для підтримки стабільної чисельності населення необхідний рівень народжуваності на рівні 2,1 дитини на жінку.
Ще до повномасштабної війни в Україні був один з найнижчих показників народжуваності в Європі. Чисельність населення також скорочувалася, бо молодь виїжджала в пошуках кращих можливостей, заявила Бауер.
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Найбільша частка скорочення населення України припадає на 6,7 млн біженців, які зараз живуть закордоном, переважно в Європі. Втрати на війні також стали важливим фактором.
«Важко назвати точні цифри, але оцінки коливаються в межах десятків тисяч жертв», — сказала Бауер.
Вона також зазначила, що для точного підрахунку впливу війни на населення України доведеться почекати до її завершення, коли можна буде провести повний перепис населення.
Коментарі - 5
население бежало все эти годы , вымирало все эти годы.
сейчас осталось гдето 28 млн в Украине . До войны кабмин считал что 34,5 , 6.5 млн выехало . Из них основная масса 50+. трудоустроено — 8 млн . отсюда большие проблемы с мобилизацией . некого .
родилось в прошлом году 180 тыс детей , это через 30 лет приведет к населению в 10 млн. На самой большой территории европы . Мы самая большая по территории . +20 млн мигрантов . И все те кто сегодня сеят ненависть внутри страны получат то что заслужили — ненавидеть будут их , мигранты , и с ножами .
Еще надо учесть свыше 5 млн. украинцев, которые выехали в РФ. И тогда остаётся примерно 23 млн.