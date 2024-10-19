Чверть біженців з України хочуть залишитися закордоном назавжди

Майже 25% українських біженців у Європі планують оселитися за межами України в довгостроковій перспективі. Про це свідчать результати опитування, проведеного у червні 2024 року Центром міжнародних інституційних порівнянь і міграційних студій при Інституті Ifo в Мюнхені, повідомляє Deutsche Welle.

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«Близько 35% українських біженців хочуть повернутися в Україну, щойно там знову стане безпечно. Лише 4% планують повернутися найближчим часом незалежно від ситуації з безпекою», — заявив Пану Поутваара, директор Центру міграційних досліджень Ifo.

Зазначається, що майже 11% біженців вже повернулися в Україну, ще 25% не визначилися.

«Наші результати показують, що хоча багато хто з українських біженців досі хоче повернутися до своєї країни, перебіг війни є вирішальним фактором для переважної більшості. Чим довше триває конфлікт, тим більше людей можуть уявити собі майбутнє за межами України», — каже дослідниця міграції Ifo Івонн Гісінг.

У німецькому інституті Ifo зауважують, що невдовзі після початку повномасштабного вторгнення лише 10% українців заявляли, що у довгостроковій перспективі оселяться за межами України. До кінця 2023 року ця частка зростала в середньому на 1,6 відсоткового пункту за 100 днів.

На противагу цьому, майже 60% біженців прагнули повернутися в Україну, щойно вони знову відчують себе в безпеці. З часом ця частка різко знизилася в середньому на 4,7 відсоткового пункту за 100 днів.

Оприлюднені у березні результати опитування українських біженців у Німеччині свідчили, що лише кожен п'ятий громадянин України у цій країні (21%) планував повернутися додому, водночас абсолютна більшість біженців — 77% — планували залишитися у Німеччині принаймні ще на наступні два роки, а ще два відсотки воліли б переїхати до іншої країни.