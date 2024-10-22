Євро може впасти на 10% через тарифи та податкові пільги Трампа — прогноз Goldman Sach

Європейська валюта може впасти на 10% і піти нижче за позначку 1 долара за умови, в якій Дональд Трамп запровадить широкомасштабні тарифи і скоротить внутрішні податки, якщо він переможе на президентських виборах у США 5 листопада. Такої думки дійшли аналітики Goldman Sachs, повідомляє Reuters.

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Падіння євро

Аналітик Goldman Sachs Майкл Кехілл вважає, що радикальна економічна політика Трампа, ймовірно, вплине на Європу, ключового торгового партнера як США, так і Китаю.

Експерт заявив, що 10-відсотковий тариф США на весь імпорт та 20-відсоткові мита на китайську продукцію у поєднанні зі зниженням податків можуть викликати різке зростання курсу долара та падіння євро на 8−10%.

За його словами, обидва заходи, швидше за все, призведуть до зростання інфляції, що передбачає значно вищі відсоткові ставки в США, ніж у Європі, що підвищить привабливість долара.

«Ми очікуємо, що найсильнішу відповідь долара буде отримано від республіканців, що відчинить двері для значного підвищення тарифів у поєднанні з внутрішніми податковими пільгами», — написав Кехілл в аналітичній записці.

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Експерт також уточнив, що якщо Трамп запровадить лише додаткові мита проти Китаю, то це може призвести до падіння євро приблизно на 3%.

Перемога Камали Харріс на виборах президента США, швидше за все, призведе до деякого початкового зниження долара, оскільки ринки переоцінюють перспективи істотніших змін тарифів, сказав Кехілл.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що зараз державний борг США становить 99% від валового внутрішнього продукту (ВВП) США. Згідно з прогнозами, цей показник збільшиться до 125% протягом наступних десяти років, якщо не буде змін у законодавстві.

За Гарріс він зросте на 8% до 133% ВВП, а за Трампа — на 17% до 142% ВВП.