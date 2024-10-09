Nvidia подорожчала на $400 млрд й випередила Microsoft

Нова хвиля ажіотажу навколо штучного інтелекту підняла акції Nvidia, внаслідок чого зростання паперів склало 25% за останній місяць, а ціна наближається до максимуму, пише Reportify.

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З моменту відкриття торгів минулої середи ринкова вартість виробника мікрочіпів зросла на понад $400 мільярдів до $3,26 трильйонів. Тепер вона дорожча за Microsoft і поступається лише Apple серед публічних компаній світу.

Варто наголосити, що вартість компанії зросла на $400 мільярдів всього за тиждень.

Цього року акції Nvidia зросли приблизно на 170%, а з початку 2023 року майже на 800%. Найбільше від ралі виграв засновник і генеральний директор компанії Дженсен Хуанг, чиї статки за два роки виросли з $14 мільярдів до $106 мільярдів.

Останнє зростання акцій напівпровідникової компанії відображає оптимізм інвесторів щодо її нового чіпа Blackwell, який Хуанг назвав двигуном нової промислової революції.