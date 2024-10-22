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22 жовтня 2024, 10:16

Десятиліття великого зростання індексу S&P 500 закінчилося — Goldman Sachs

Аналітики Goldman Sachs Group Inc. вважають, що американські акції навряд чи збережуть прибутковість вище за середній рівень, що спостерігалася в останні десять років, оскільки інвестори переключають увагу на інші активи, такі як облігації, для отримання кращого прибутку. Про це пише Bloomberg.

Аналітики Goldman Sachs Group Inc.
Фото: depositphotos

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Прогноз аналітиків

Очікується, що індекс S&P 500 покаже річну номінальну загальну прибутковість лише у 3% протягом наступних 10 років, згідно з аналізом стратегів, включаючи Девіда Костіна. Це можна порівняти з 13% за останнє десятиліття і довгостроковим середнім показником в 11%.

Вони також бачать приблизно 72% ймовірності того, що базовий індекс відставатиме від казначейських облігацій, і 33% ймовірності того, що вони відставатимуть від інфляції до 2034 року.

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«Інвестори мають бути готовими до прибутковості акцій протягом наступного десятиліття, яка наближатиметься до нижньої межі їх типового розподілу прибутковості», — написала команда у замітці від 18 жовтня.

Американські акції зросли після світової фінансової кризи, спочатку за рахунок майже нульових відсоткових ставок, а потім за очікувань сталого економічного зростання. Згідно з даними, зібраними Bloomberg, індекс S&P 500 знаходиться на шляху до того, щоб перевершити решту світу у восьми з останніх 10 років.

Проте 23% відскок цього року був зосереджений у кількох найбільших технологічних акціях. Стратеги Goldman заявили, що очікують на розширення прибутковості і того, що рівнозважений індекс S&P 500 перевершить зважений за ринковою капіталізацією бенчмарк у наступному десятилітті.

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Навіть якщо ралі триватиме, S&P 500 покаже прибутковість нижче за середню, приблизно на 7%, заявили вони.

Останнє опитування Bloomberg Markets Live Pulse показало, що інвестори очікують, що ралі акцій США триватиме до кінця 2024 року. Сила результатів корпоративної Америки розглядається як важливіша для результатів фондового ринку, ніж перемога на президентських виборах у США або навіть політичний курс Федеральної резервної системи.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
+15
Я_ __
Я_ __
22 жовтня 2024, 10:49
#
Це не має сенсу, тобто мільярдні компанії, котрі на собі фондовий ринок здатні тягнути — будуть нести збитки, а держава в котрої постійно росте зовнішній борг — буде прогресувати? Це ж так не працюватиме, якщо казначейські облігації США матимуть попит — значить економіка США не загинається — значить інвестори бачитимуть можливості інвестування в компанії з топів S&P 500 і індекс продовжуватиме зростання.

S&P 500 і відображає для багатьох інвесторів стан справ в США, якщо все погано і навіть індексу погано, то який сенс купляти казначейські облігації США?
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0
gucci
gucci
22 жовтня 2024, 10:50
#
Нерухомість заходу валиться. Слідом підуть банки. А потім і решта. Як би блекроки і голдмани не втримували це. Домогосподарства знижують інвестиції. Бо набралися кредитів. А потім ще війна з рф-корея-іран-мексика-китай.
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