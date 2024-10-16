Індекс S&P 500 впав з рекордних максимумів

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Новини криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобіржНовини криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобіржНовини криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
16 жовтня 2024, 8:57

Індекс S&P 500 впав з рекордних максимумів

Вранці, 16 жовтня, ф'ючерс на американський індекс S&P додає 0,08% до 5867,25 пункту. Попередній день індекси США завершили зниженням на 0,75−1%, S&P 500 упав із рекордних максимумів. Про це повідомляє Reuters.

Вранці, 16 жовтня, ф'ючерс на американський індекс S&P додає 0,08% до 5867,25 пункту.
Фото: depositphotos

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Ситуація на фондовому ринку

Брін Толкінгтон, керуючий партнер Requisite Capital Management, заявив у програмі Closing Bell на каналі CNBC, що найближчими тижнями фондовий ринок, швидше за все, буде нестабільним, оскільки інвестори намагаються зорієнтуватися в сезоні звітності та президентських виборах.

Звіти про доходи на цьому тижні були неоднозначними: добрі звіти великих банків дещо компенсувалися слабкими прогнозами таких компаній, як UnitedHealth Group. та виробника мікросхем ASML. У середу фінансові результати опублікують Morgan Stanley та Abbott Laboratories.

Ринок Азії

В Азії єдиної динаміки не спостерігається, лідером падіння став японський Nikkei після обвалу на Уолл-стріт. Індекс Nikkei 225 впав на 1,84%, до 39180,23 пункту, китайський Shanghai Composite у плюсі на 0,4%, до 3214,01 пункту, гонконгський Hang Seng піднявся на 0,9%, до 20501,77 пункту, корейський KOSPI опустився на 0,64% до 2616,38 пункту.

Трейдери в Азії також оцінювали економічні дані із регіону. Сезонно скоригований рівень безробіття у Південній Кореї у вересні становив 2,5% порівняно з 2,4% у серпні.

Крім того, інвестори стежитимуть за новими заходами стимулювання для підтримки сектору нерухомості в Китаї, оскільки міністр житлового будівництва країни проведе пресбрифінг у четвер.

Ціни на нафту

Нафта стабілізується після різкого падіння на тлі невизначеності, що зберігається на Близькому Сході: ф'ючерс Brent піднявся на 0,36%, до $74,52 за барель, ціна WTI — на 0,44%, до $70,89.

Ціни на нафту у вівторок впали більш ніж на 4% до майже двотижневого мінімуму через слабкіший прогноз попиту і після повідомлення ЗМІ про те, що Ізраїль не завдаватиме ударів по іранським ядерним і нафтовим об'єктам, що послабило ризики збою поставок.

Проте побоювання з приводу ескалації конфлікту між Ізраїлем та підтримуваним Іраном угрупуванням бойовиків «Хезболла» зберігаються.

Валюта

По відношенню до кошика валют долар зміцнився через прогнози ФРС США. Індекс долара DXY втрачає 0,03% до 103,24 пунктів. На форексі пара Eur/USD додає 0,05% до 1,1088.

Останні дані, що вказують на стійкість економіки у поєднанні з дещо вищою, ніж очікувалося, інфляцією у вересні, змусили трейдерів зменшити ставки на агресивне пом'якшення монетарної політики Федеральної резервної системи.

Наразі трейдери оцінюють ймовірність зниження ставки на 25 базисних пунктів на засіданні 7 листопада приблизно в 94%, а ймовірність відсутності змін становить близько 6%, згідно з інструментом FedWatch Tool від CME Group.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами