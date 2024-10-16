Індекс S&P 500 впав з рекордних максимумів

Вранці, 16 жовтня, ф'ючерс на американський індекс S&P додає 0,08% до 5867,25 пункту. Попередній день індекси США завершили зниженням на 0,75−1%, S&P 500 упав із рекордних максимумів. Про це повідомляє Reuters.

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Ситуація на фондовому ринку

Брін Толкінгтон, керуючий партнер Requisite Capital Management, заявив у програмі Closing Bell на каналі CNBC, що найближчими тижнями фондовий ринок, швидше за все, буде нестабільним, оскільки інвестори намагаються зорієнтуватися в сезоні звітності та президентських виборах.

Звіти про доходи на цьому тижні були неоднозначними: добрі звіти великих банків дещо компенсувалися слабкими прогнозами таких компаній, як UnitedHealth Group. та виробника мікросхем ASML. У середу фінансові результати опублікують Morgan Stanley та Abbott Laboratories.

Ринок Азії

В Азії єдиної динаміки не спостерігається, лідером падіння став японський Nikkei після обвалу на Уолл-стріт. Індекс Nikkei 225 впав на 1,84%, до 39180,23 пункту, китайський Shanghai Composite у плюсі на 0,4%, до 3214,01 пункту, гонконгський Hang Seng піднявся на 0,9%, до 20501,77 пункту, корейський KOSPI опустився на 0,64% до 2616,38 пункту.

Трейдери в Азії також оцінювали економічні дані із регіону. Сезонно скоригований рівень безробіття у Південній Кореї у вересні становив 2,5% порівняно з 2,4% у серпні.

Крім того, інвестори стежитимуть за новими заходами стимулювання для підтримки сектору нерухомості в Китаї, оскільки міністр житлового будівництва країни проведе пресбрифінг у четвер.

Ціни на нафту

Нафта стабілізується після різкого падіння на тлі невизначеності, що зберігається на Близькому Сході: ф'ючерс Brent піднявся на 0,36%, до $74,52 за барель, ціна WTI — на 0,44%, до $70,89.

Ціни на нафту у вівторок впали більш ніж на 4% до майже двотижневого мінімуму через слабкіший прогноз попиту і після повідомлення ЗМІ про те, що Ізраїль не завдаватиме ударів по іранським ядерним і нафтовим об'єктам, що послабило ризики збою поставок.

Проте побоювання з приводу ескалації конфлікту між Ізраїлем та підтримуваним Іраном угрупуванням бойовиків «Хезболла» зберігаються.

По відношенню до кошика валют долар зміцнився через прогнози ФРС США. Індекс долара DXY втрачає 0,03% до 103,24 пунктів. На форексі пара Eur/USD додає 0,05% до 1,1088.

Останні дані, що вказують на стійкість економіки у поєднанні з дещо вищою, ніж очікувалося, інфляцією у вересні, змусили трейдерів зменшити ставки на агресивне пом'якшення монетарної політики Федеральної резервної системи.

Наразі трейдери оцінюють ймовірність зниження ставки на 25 базисних пунктів на засіданні 7 листопада приблизно в 94%, а ймовірність відсутності змін становить близько 6%, згідно з інструментом FedWatch Tool від CME Group.