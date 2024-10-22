Україна підписала з Францією грантовий договір на 200 млн євро

Міністр економіки Юлія Свириденко та посол Франції в Україні Гаель Вейсьєр підписали грантову угоду про відновлення критичної інфраструктури та підтримку секторів економіки України на 200 мільйонів євро . Про це повідомляє « Інтерфакс-Україна ».

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Деталі договору

Як пояснив Вейсьєр на церемонії підписання, угода передбачає надання 200 мільйонів євро грантів, «які зможуть використати компанії у Франції та в Україні й місцеві органи влади для підтримання критично важливої інфраструктури та гірничодобувних робіт в Україні».

Дипломат додав, що реалізація проєктів у межах угоди може початись за кілька тижнів. Спершу їх відбирає українська сторона, а потім — французька.

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Перша віцепрем'єр України зазначила, що всі проєкти в межах угоди з Францією будуть спрямовані на розмінування території України, а також сферу охорони здоров'я, підтримання критичної інфраструктури, водопостачання та енергетики.

«За домовленістю сторін, з огляду на всі ці виклики, пов'язані з енергетикою, ми хочемо, щоб щонайменше 60 млн євро з цієї суми було спрямовано на підтримання енергетики та реалізацію проєктів водопостачання», — додала Свириденко.

Нагадаємо

Як писав «Мінфін», 7 червня президент Франції Еммануель Макрон та президент України Володимир Зеленський підпишуть дві угоди про надання Україні кредитів та грантів на суму 650 млн євро, зокрема, для підтримки місцевої влади та критично важливої інфраструктури.