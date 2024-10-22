Мінфін запевнив: в оновленому Меморандумі МВФ немає зобовʼязань щодо підвищення тарифів

Оновлений Меморандум МВФ за результатом пʼятого перегляду програми Extended Fund Facility (EFF) не включає зобовʼязань для України щодо підвищення тарифів на енергоносії. Про це йдеться у повідомленні Міністерства фінансів.

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Що кажуть у Мінфіні

Українська сторона разом із експертами МВФ розглядають можливі варіанти підтримки енергетичної стабільності країни, враховуючи значну шкоду, яку завдала рф енергетичній системі України та, як наслідок, вплив цього на відновлення економіки України. Меморандум МВФ включає різні потенційні варіанти реформування енергосистеми.

Україна вже пройшла успішно пʼять переглядів програми EFF МВФ. За результатами кожного перегляду Фонд оновлює Меморандум відповідно до оновленого переліку заходів економічної та фінансової політики.

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Меморандум, який було оприлюднено після затвердження програми, від 24 березня 2023, а також пʼять його наступних оновлень після кожного перегляду включали блок про реформу енергетичного сектору.

Усі оновлення Меморандуму розглядали потенційну можливість підвищення тарифів на енергоносії, як захід, спрямований на вирішення проблем в енергетичному секторі через повномасштабну війну. При цьому, такий захід можливий лише за умови виділення достатніх та адресно спрямованих ресурсів для захисту вразливих домогосподарств.

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Меморандум від 18 жовтня 2024 року повторює потенційні заходи, які були в минулих оновленнях, не пропонує нові та не створює для України зобовʼязань щодо збільшення тарифів на енергоносії під час війни.

Нагадаємо

В Україні діє мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та опалення, що не стосується електроенергії та холодної води.