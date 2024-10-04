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4 жовтня 2024, 13:37

Податкова почала автоматично отримувати дані про рахунки українців за кордоном

Україна здійснила свій перший міжнародний автоматичний обмін інформацією за стандартом Common Reporting Standard (CRS). Податкова отримала дані про рахунки українців за кордоном. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

Україна здійснила свій перший міжнародний автоматичний обмін інформацією за стандартом Common Reporting Standard (CRS).
Фото: pixabay.com

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У межах цього обміну Державна податкова служба України передала інформацію про фінансові рахунки нерезидентів до податкових органів юрисдикцій — партнерів з обміну, а також отримала від іноземних компетентних органів дані про рахунки податкових резидентів України.

Предметом обміну стала інформація про фінансові рахунки, які ведуть фінансові установи (банки, страхові та інвестиційні компанії тощо) та які належать резидентам юрисдикцій-партнерів, а саме:

  • ім'я власника,
  • його адреса,
  • податкове резидентство,
  • податковий номер,
  • дата та місце народження,
  • дані про фінансову установу,
  • дані про рахунок: залишок станом на кінець звітного періоду, загальна сума дивідендів, процентів або інших доходів.

Зазначається, що доступ України до інформації про іноземні фінансові активи своїх резидентів за стандартом CRS дозволить:

  • посилити контроль за своєчасністю та повнотою декларування доходів, що підлягають оподаткуванню;
  • виявити незадекларовані доходи для боротьби з ухиленням від сплати податків фізичними особами;
  • підвищити ефективність застосування правил про оподаткування контрольованих іноземних компаній;
  • отримати додаткове джерело податкової інформації під час впровадження непрямих методів контролю за оподаткуванням фізичних осіб.

«Цей крок є частиною зобов’язань України у процесі інтеграції до ЄС та спрямований на підвищення прозорості податкової сфери. Завдяки обміну Україна зможе ефективніше боротися з ухиленням від сплати податків, що сприятиме додатковим податковим надходженням, а отже економічній стабільності та розвитку країни», — йдеться у повідомленні.

CRS

Common Reporting Standard передбачає щорічний автоматичний обмін інформацією про визначені види фінансових рахунків між державами, які приєднались до Багатосторонньої угоди компетентних органів про автоматичний обмін інформацією про фінансові рахунки.

Податкові органи щорічно отримують масив даних щодо тих іноземних рахунків, які належать їх податковим резидентам, або які належать організаціям, що перебувають під контролем таких резидентів.

У відповідь юрисдикції надають аналогічну інформацію податковим органам держав-партнерів щодо рахунків їх податкових резидентів. Збір інформації про рахунки, що підлягає обміну, здійснюють фінансові установи, які подають звіти податковим органам юрисдикцій, де вони здійснюють діяльність.

Перший звітний період охоплював період з 1 липня до 31 грудня 2023 року, а перший обмін даними успішно завершився 30 вересня 2024 року.

Станом на січень 2024 року близько 110 юрисдикцій є учасниками міжнародного багатостороннього автоматичного обміну інформацією про фінансові рахунки, включно з усіма державами-членами Європейського Союзу.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 10

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Sarevok
Sarevok
4 жовтня 2024, 13:58
#
ПКУ 53−1.4. Не вважається податковою інформацією, яка може бути використана контролюючим органом для визначення суми податкових зобов’язань платника податків, інформація, отримана контролюючим органом від іноземних компетентних органів відповідно до Багатосторонньої угоди CRS та яка стосується фінансового рахунку або рахунків громадянина України, відкритих у фінансових установах іноземних юрисдикцій, якщо сукупний залишок або вартість усіх фінансових рахунків, власником яких є одна особа — громадянин України, не перевищує еквівалент 250 тисяч доларів США станом на 31 грудня календарного року, який припадає на період дії воєнного стану в Україні, введеного Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 64/2022, затвердженим Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 2102-IX.
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mantis05
mantis05
4 жовтня 2024, 14:10
#
То пугают пэрэсичных. При этом, в условной Австрии, просто если платишь обязательную страховку- уже выпадаешь из обмена данными, потому что ты не можешь платить её и условный ЕСВ одновременно, что вполне себе логично.
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Taras35
Taras35
4 жовтня 2024, 14:34
#
Ну, яким чином б могла використовувати таку інформацію податкова в Україні зрозуміло — цьому «закон», а цього не побачимо як не бачили раніше і ефекту «нуль» для саме податків. Ну і це «обмін» — тобто банківські дані про українців отримають інші країни. Доречі з ЄС в цей обмін CRS входить хіба що Боснія і Герцоговина. Входить також США. А більшість це Африка і такі країни як Білорусь, Мадагскар. Тобто у Монако чи Австрії «клієнтам» нічого не загрожує, зате податкова Білорусії отримає дані українців. Це так розуміти?
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Vadimra
Vadimra
4 жовтня 2024, 14:40
#
«…Доречі з ЄС в цей обмін CRS входить хіба що Боснія і Герцоговина»

Доречі це маячня. Всі 34 країни ОЕСР

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82_%D0%BE%D1%82%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
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mantis05
mantis05
4 жовтня 2024, 15:19
#
На самом деле, как это работает: система CRS- в первую очередь выдвигает требование к банкам, чтобы те идентифицировали своих клиентов с tax residency, и с деньгами, которые вы зарабатываете и получаете на эту карту/счёт- она отправляет инфу в налоговую.
Практика: деньги помыли, заправили на расчетный счет через юр лицо- это уже не предмет tax definition для передачи данных. Физ лицо, но business license: защита от двойного налогообложения, соответственно, не передают данные, кроме как граждан США и Литвы. Т. е. по сути, такие уже слезли с налоговой отчетности в Украине. И обычные, физ лица: у тебя фул мониторинг, и если они деньги заработали в Украине и свифтом отправили сами-себе, то такие деньги не мониторятся, потому что это ответственность наших банков, проводить такой мониторинг, а у нас есть лазейка в законе и норме защиты конфиденциальности с этим, поэтому заправлять карты- норм тема. Ну и пэрэсичные побегуны: на них интереса нет.
По сути, новость о том, что более года назад Украина присоединилась к CRS, но это всё без толку.
Кстати, КИКеры не подлежат мониторингу, у них AML автоматический, хехе
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Vadimra
Vadimra
4 жовтня 2024, 16:15
#
«…более года назад Украина присоединилась к CRS.» Вот тут ньюанс
Соглашение о том, что Украина присоединится к CRS было достигнуто несколько лет назад как часть пакета BEPS. Срок первого обмена информацией переносился несколько раз, потому у украинской налоговой не получилась обеспечить «техническую возможность» такого обмена. В связи с этим возникают вопросы, как практически будут работать с этой информацией налоговики. Ведь это нужно набрать огромный штат довольно квалифицированных работников.
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Taras35
Taras35
4 жовтня 2024, 15:59
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Справді сплутав з «країнами які не входять». Швидкий пошук гугл мене збив з пантелику. «Зрада» по країнам відміняється. Та, думаю, ефекту буде мало лише тиск на «не своїх».
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Vadimra
Vadimra
4 жовтня 2024, 16:16
#
«…«Зрада» по країнам відміняється…»

Жалко, что отменяется
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+15
bonv
bonv
4 жовтня 2024, 15:28
#
Слюною не подавіться:)))
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0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
4 жовтня 2024, 15:41
#
Как интересно…
Вот это да…
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