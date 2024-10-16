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16 жовтня 2024, 11:10

Сенегал може залишити сірий список FATF до кінця жовтня — Bloomberg

Сенегал може бути наступного тижня виключений із так званого сірого списку Групи розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF), пише Bloomberg з посиланням на людей, знайомих із цим питанням.

Сенегал може бути наступного тижня виключений із так званого сірого списку Групи розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF), пише Bloomberg з посиланням на людей, знайомих із цим питанням.
Фото: depositphotos

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Що відомо

За їх словами, нещодавній візит групи фахівців з паризької організації відзначив «значний прогрес» країни у покращенні фінансової безпеки, що може призвести до виключення Сенегалу зі списку на черговому пленарному засіданні FATF, яке заплановане на 25 жовтня 2024 року.

Сірий список FATF — це перелік країн, які, на думку організації, недостатньо ефективно борються з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму, але активно співпрацюють з групою, щоб усунути ці проблеми. Країни із сірого списку не піддаються санкціям, але перебувають під посиленим моніторингом і зобов'язані покращити свої фінансові системи, щоб уникнути попадання у суворіший чорний список.

Читайте: Туреччину виключили із «сірого списку» FATF

Спочатку Сенегал був включений до списку юрисдикцій під посиленим контролем FATF, у лютому 2021 року. Для того, щоб країна була виключена зі сірого списку, за це рішення має проголосувати значна більшість членів FATF, до яких входять як окремі країни, такі як США та Китай, так і регіональні організації, наприклад, Європейська комісія.

Представники FATF та уряду Сенегалу від офіційних коментарів утрималися. За словами Мадіке Ніанг, експерта регіонального органу FATF із Західної Африки, Сенегал зміг зміцнити режим цільових фінансових санкцій.

Як і в деяких інших африканських країнах, однією з проблем Сенегалу є велика неформальна економіка, яка ускладнює відстеження капіталу, зазначає він.

За даними агентства, очікувані зміни можуть призвести до зусиль Сенегалу щодо залучення іноземного капіталу. Наразі країна, яка отримала від Міжнародного валютного фонду (МВФ) фінансування у розмірі $1,8 млрд у 2023 році, «знаходиться на порозі перетворення на великого виробника нафти та газу». Проєкти за участю BP та Kosmos Energy мають бути запущені цього року, а зростання економіки прогнозується на рівні 6%, нагадує Bloomberg.

Нагадаємо

На останньому засіданні FATF, що пройшло в Сінгапурі з 26 по 28 червня 2024 року, організація виключила Туреччину та Ямайку зі свого сірого списку, але додала туди Монако та Венесуелу.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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