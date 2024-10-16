FATF розгляне можливість включення росії до «чорного списку» наступного тижня

Група розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) ухвалить рішення, чи варто вносити росію до «чорного списку» організації наступного тижня, пише видання Politico з посиланням на доповідь до цього засідання.

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Орган, що базується в Парижі, регулярно оцінює країни на предмет їх прихильності до боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму.

Засідання внутрішнього органу FATF, який займається розглядом кандидатур на внесення до списку та наданням відповідних підтверджень, відбудеться 22 жовтня.

Передісторія

FATF призупинила членство росії в лютому 2023 року — через рік після початку військового вторгнення росії в Україну, але поки що утримується від включення росії до «чорного списку».

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Публічно FATF заявила, що розглядає «агресію росії як неприйнятну та суперечливу її основним принципам», проте включення країни до «чорного» списку потребує консенсусу численних членів організації.

Зараз до неї входять близько 40 країн, включаючи Китай, Індію, Бразилію, Південну Африку та Саудівську Аравію. Тричі на рік члени FATF збираються для оцінки того, які країни слід включити до «сірого» та «чорного» списків або виключити з них.

У досьє, представленому членам FATF для розгляду, наголошується на тісній фінансовій та військовій співпраці між росією та країнами з високим рівнем ризику, такими як Північна Корея та Іран.

У ньому також наголошується на фінансуванні росією приватних військових компаній, у тому числі Wagner Group. Також у документі підкреслюється роль деяких каналів у Telegram та криптовалюти у сприянні фінансуванню тероризму та відмиванню грошей у росії, пише видання.

Нагадаємо

Україна не вперше звертається до FATF із проханням внести росію до «чорного» списку. Ще 2023 року український Мінфін порушував це питання. Втім, FATF щоразу відмовляла українській стороні.