МВФ прогнозує, що дефіцит електроенергії в Україні може сягнути 4 ГВт

Дефіцит електроенергії в Україні може сягнути 4 ГВт, через що країні знадобиться імпорт природного газу. Про це йдеться в оновленому меморандумі МВФ.

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«Експерти оцінюють значний дефіцит електроенергії взимку (3−4 ГВт), при цьому зберігаються ризики погіршення ситуації через продовження ракетних атак», — йдеться у документі.

Зазначається, що для збільшення генерації влада України має «амбітний план», що включає забезпечення країни до 1 ГВт додаткових генеруючих потужностей (включаючи газові турбіни) до кінця 2024 року, збільшення імпорту електроенергії з ЄС більш ніж на 2 ГВт та ремонт пошкодженого обладнання.

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Щодо газового опалення, очікується, що внутрішній видобуток газу Нафтогазом та іншими гравцями задовольнить більшу частину попиту на газ з боку домогосподарств та компаній, а залишкові потреби в газі надходитимуть за рахунок імпорту (до 3 млрд куб. м).

Нагадаємо

Очільник Нафтогазу Олексій Чернишов заявив, що НАК «Нафтогаз України» планує пройти майбутній осінньо-зимовий період 2024−2025 років за рахунок лише українського газу.