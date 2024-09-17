Нафтогаз має намір пройти зиму за рахунок лише українського газу

НАК «Нафтогаз України» планує пройти майбутній осінньо-зимовий період 2024−2025 років за рахунок лише українського газу. Про це заявив очільник компанії Олексій Чернишов, повідомляє Інтерфакс-Україна.

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

За його словами, Нафтогаз зумів наростити видобуток природного газу, а також має запас газу, закупленого за кордоном за кошти Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР).

«З банком ЄБРР існує вже кілька років так звана Emergency Credit Line. Цю Emergency Credit Line ми використовуємо щороку для того, щоб сформувати певний запас для можливих сценаріїв, які ми теж прораховуємо. Цей запас фактично залишається на митному складі країни і не імпортується в країну», — сказав він журналістам.

Чернишов зазначив, що для компанії це звичайна технологічна процедура, яку вона здійснює щороку, зокрема вона застосовувалася і рік тому.

«Минулого року в нас була (кредитна лінія ЄБРР, — ред.) 300 млн євро, цього року — EUR200 млрд, навіть менше… Усі потреби українських споживачів забезпечено українським газом», — наголосив голова правління.

Коментуючи питання використання іноземними газовими трейдерами українських газових сховищ (ПСГ), Чернишов констатував, що цього року динаміка низька.

«Нам хотілося б набагато більше, подекуди трейдери навіть щось забирають. Існують усім очевидні виклики, тому розраховуємо зараз переважно на свій (газ, — ред.). А ми так і планували», — зазначив він.

Голова правління уточнив, що підбивати підсумки необхідно наприкінці року.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що упродовж січня-серпня 2024 року Група Нафтогаз сплатила до державного бюджету 56,5 млрд грн, що становить понад 7% всіх платежів, що контролюються Податковою службою.