Польська Żabka готується до IPO

Американський фонд CVC Capital планує провести перший публічний продаж акцій польської Żabka на Варшавській фондовій біржі, що може стати найбільшим IPO у Польщі щонайменше за три роки. Про це повідомляє Żabka Group, передає Liga.net.

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Згідно з повідомленням, пропозиція буде складатися лише з наявних акцій. Пропозиція надасть CVC можливість частково вийти з інвестицій, а також забезпечить ритейлеру доступ до ринків капіталу на випадок потенційних угод з поглинання.

У червні агентство Bloomberg повідомляло, що найбільшу польську мережу мінімаркетів можуть оцінити у $7,5−8 млрд, а її IPO залучить $1−1,5 млрд.

Хоча за останні місяці індекс Варшавської фондової біржі знизився, IPO компанії Żabka все одно може стати найбільшим після того, як у 2020 році онлайн-торговельна платформа Allegro.eu SA залучила рекордні $2,8 млрд, а у 2021 році дисконтний ритейлер Pepco Group NV залучив $1,1 млрд.

CVC купив Żabka у 2017 році. Угода стала найбільшою на той час у польському секторі роздрібної торгівлі харчовими продуктами. Мережа налічує понад 10 000 магазинів, більшість з яких працюють на умовах франчайзингу.

Цього року CVC вийшла на біржу в Амстердамі, залучивши 2 млрд євро разом зі своїми спонсорами. Її акції зросли на 41% з моменту квітневого розміщення.