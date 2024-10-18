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18 жовтня 2024, 15:13

Платформа для подачі звітності Taxer роз’яснила, як ФОПам сплачувати військовий збір

Законопроєкт № 11416-д «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану прийнято у другому читанні. Закон набуде чинності після підписання президентом, що ймовірно, відбудеться найближчими днями. У Taxer пояснили, як ФОПам сплачувати військовий збір.

Законопроєкт № 11416-д «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану прийнято у другому читанні.
Фото: pixabay.com

Зазначається, що з 1 жовтня ФОП — платники єдиного податку будуть мати обов'язок сплачувати військовий збір.

Як це відбуватиметься

Для ФОП 1−2 груп:

  • Розмір військового збору становитиме 10% від мінімальної зарплати станом на січень поточного року (у 2024 році — це 710 грн, у 2025-му — 800 грн).
  • Сплачувати потрібно щомісяця, в ті самі терміни, що й єдиний податок. Наприклад, за жовтень необхідно буде сплатити до 20 жовтня (термін може бути зсунутий залежно від дати підписання та опублікування закону).
  • Звітувати за військовий збір потрібно буде у річній декларації.

Для ФОП 3 групи:

  • Розмір військового збору становитиме 1% від доходу.
  • Збір розраховуватиметься від доходу, отриманого з 1 жовтня.
  • Сплата відбуватиметься раз на квартал, у ті самі терміни, що і єдиний податок. Перший раз потрібно буде сплатити ВЗ до 19 лютого 2025 року.
  • Звітувати за військовий збір потрібно буде у звичайній декларації платника єдиного податку (за четвертий квартал, тобто, до 10 лютого 2025 році).

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Чи є рахунки для сплати військового збору

Сплата військового збору буде здійснюватися на окремі спеціальні рахунки у Держказначействі, які на даний час ще не відкриті.

Чи підвищили ставку військового збору для найманих працівників

Ставка військового збору для найманих працівників зросла з 1,5% до 5%.

Ставка військового збору залишається у розмірі 1,5% для військовослужбовців ЗСУ, СБУ, СЗР, ГУР МО, Нацгвардії, прикордонників, УДО та ДССЗЗІ, для тих, хто виконує бойові завдання.

«Звертаємо увагу! Ставка військового збору із заробітної плати працівників збільшується з дня набрання чинності законом, а не з 1 жовтня (для встановлення точної дати, очікуємо офіційне роз’яснення від податківців)», — йдеться у повідомленні.

Які штрафи при несплаті військового збору

Відповідно до законопроєкту № 11416-д, вказано: платники збору, несуть відповідальність за порушення правил сплати (перерахування) сум військового збору у розмірах, встановлених цим Кодексом за порушення правил сплати (перерахування) сум єдиного податку для відповідної групи платників єдиного податку".

Отже, штрафи за порушення сплати військового збору для:

ФОП 1 та 2 груп — у розмірі 50% від суми єдиного податку, яку не сплачено;

ФОП 3 групи:

  • за несплату менше ніж 30 днів — штраф 5% від суми несплаченого ВЗ;
  • за несплату понад 30 днів — штраф 10% від суми несплаченого ВЗ.

У разі умисної несплати військового збору відповідальність буде такою:

  • перше порушення: штраф 25% від суми несплаченого військового збору;
  • повторна затримка сплати понад 90 к. днів: штраф 50% від суми боргу.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що 15 жовтня спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав податковий законопроєкт № 11416-д і відправив до Офісу президента.

Законопроєкт передбачає:

  • збільшення до 5% військового збору для ФОП і інших категорій.
  • Авансові внески на АЗС.
  • 1% на всіх форм ФОП 3-ї групи.
  • 25% прибутку на фінустанови.
  • 50% податок на прибуток банків у 2024 році.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

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0
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
18 жовтня 2024, 15:19
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Тут прикол будет в том что уплатить надо на 1−2 группе до 20 октября , а закон приймут после 20 октября , а все кто не уплатит до 20 октября могут быть автоматически оштрафованы на 50% от суммы . шах и мат .
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