Зеленський поки не підписав закон про підвищення податків. Які наслідки

Станом на 17 жовтня закон про підвищення податків так і не підписано. А завтра для фізосіб-«єдинників» за цим законом — останній день для сплати військового збору (ВЗ) за жовтень. До того ж немає розʼяснень від ДПС та Мінфіну щодо новацій та правил застосування рахунків для сплати ВЗ «єдинниками». Про це повідомляє Дебет-Кредит.

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Закон має набрати чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім окремих норм, які запрацюють з 1 січня 2025 року.

Це не стосується нової ставки ВЗ у 5%. Збільшення ВЗ почне діяти з дня набрання чинності закону. Але станом на 17 жовтня його так і не підписано. Відповідно він не почне діяти з 18 жовтня.

Які наслідки для платників податків

По-перше, станом на 17 жовтня діє тільки одна ставка ВЗ — 1,5%. Тобто при виплаті лікарняних, відпусткових та авансу, а також інших доходів фізосіб слід застосовувати тільки діючу ставку.

По-друге, ВЗ для ФОПів-«єдинників» та юросіб-«єдинників» ІІІ групи за законом запроваджується з 1 жовтня. Норми, яка передбачала можливість несвоєчасної сплати ВЗ за жовтень ФОПами, в законі немає.

Відповідно через непідписання до 17 жовтня Закону при сплаті ВЗ за жовтень у фізосіб-«єдинників» І, ІІ та ІV груп після 18 жовтня (цей день за календарем ДПС є останнім днем для сплати авансу з ЄП і відповідно буде таким і для ВЗ). Що буде за таку несвоєчасну сплату, покаже час та дії ДПС.

Щодо рахунків для сплати ВЗ «єдинниками»

Наразі діє тільки один загальний рахунок по ВЗ, який використовується для сплати утриманого ВЗ з доходів фізосіб та ФОПів на загальній системі. Проєкту від Мінфіну щодо впровадження нового окремого рахунку немає. Тож потрібно чекати розʼяснень від ДПС та Мінфіну щодо правил сплати ВЗ «єдинниками».

Чи сплачувати ВЗ ФОПам на єдиному податку до підписання закону

З юридичного боку питання, у ФОПів на єдиному податку та й у всіх інших платників податків до набрання чинності Законом не настає обовʼязку щодо нових норм ПКУ. Тож наразі підстави щодо сплати немає, до того ж ще раз підкреслимо — окремого рахунку для такої сплати не впроваджено.

А спрямовувати кошти на існуючі рахунки не має сенсу, оскільки така сплата буде помилковою та не зарахується потім у сплату ВЗ.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що 15 жовтня спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав податковий законопроєкт № 11416-д і відправив до Офісу президента.

Законопроєкт передбачає: