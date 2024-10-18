Україна збільшила виробництво дронів за рік у 10 разів

Виробничі потужності української дронової індустрії цьогоріч зросли в понад 10 разів порівняно з минулим роком. Про це свідчить дослідження дронової індустрії від Київської школи економіки та Brave1, повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.

►Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

«Після налагодження масового виробництва пріоритет змістився на ефективність і новітні технології. Також експерти очікують, що в наступні роки конкуренція призведе до консолідації виробників», — йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що помітний прогрес у створенні повітряних, морських і наземних дронів та розробці систем радіоелектронної боротьби, а серед ключових тенденцій — використання комп'ютерного зору, «ройових» технологій, інновацій у навігації та зв'язку.