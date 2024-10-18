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18 жовтня 2024, 13:35

Україна збільшила виробництво дронів за рік у 10 разів

Виробничі потужності української дронової індустрії цьогоріч зросли в понад 10 разів порівняно з минулим роком. Про це свідчить дослідження дронової індустрії від Київської школи економіки та Brave1, повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.

Виробничі потужності української дронової індустрії цьогоріч зросли в понад 10 разів порівняно з минулим роком.
Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

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«Після налагодження масового виробництва пріоритет змістився на ефективність і новітні технології. Також експерти очікують, що в наступні роки конкуренція призведе до консолідації виробників», — йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що помітний прогрес у створенні повітряних, морських і наземних дронів та розробці систем радіоелектронної боротьби, а серед ключових тенденцій — використання комп'ютерного зору, «ройових» технологій, інновацій у навігації та зв'язку.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 5

+
0
Я_ __
Я_ __
18 жовтня 2024, 13:48
#
Ну взагалі шикарна новина, значить можна нарешті більше не донатити на дрони і витрачати те що донатилося на своє життя, класна новина!
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0
Кино Индустрия
Кино Индустрия
18 жовтня 2024, 14:39
#
Нельзя! Дронов много не бывает, по этому донатим Стерненко как и продолжали!!!
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0
Strain
Strain
18 жовтня 2024, 15:21
#
А вы верите в эту информацию?
Только вдумайтесь 4 000 000 дронов.
Это по 4 дрона на каждого русака на фронте.
Но почему-то мы не видим ни многотысячных налетов на россию ни тотального превосходства на поле боя.

Так что где-то нас наё… осталось понять на сколько.
Скорее всего пару нулей лишние.

Ведь тут очень просто манипулировать цифрами. Мощьностей на 4 млн. А выпускает 200 000. Ну вот потому что так.
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0
godvinik
godvinik
18 жовтня 2024, 14:15
#
Чи можна вважати виробництвом викруткову збірку з китайських запчастин?
+
0
TAN72
TAN72
18 жовтня 2024, 14:55
#
Также эксперты ожидают, что в последующие годы конкуренция приведет к консолидации производителей", — говорится в сообщении.У них всё на годы расписано.
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