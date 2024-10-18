Виробничі потужності української дронової індустрії цьогоріч зросли в понад 10 разів порівняно з минулим роком. Про це свідчить дослідження дронової індустрії від Київської школи економіки та Brave1, повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.
18 жовтня 2024, 13:35
Україна збільшила виробництво дронів за рік у 10 разів
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«Після налагодження масового виробництва пріоритет змістився на ефективність і новітні технології. Також експерти очікують, що в наступні роки конкуренція призведе до консолідації виробників», — йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що помітний прогрес у створенні повітряних, морських і наземних дронів та розробці систем радіоелектронної боротьби, а серед ключових тенденцій — використання комп'ютерного зору, «ройових» технологій, інновацій у навігації та зв'язку.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 5
Только вдумайтесь 4 000 000 дронов.
Это по 4 дрона на каждого русака на фронте.
Но почему-то мы не видим ни многотысячных налетов на россию ни тотального превосходства на поле боя.
Так что где-то нас наё… осталось понять на сколько.
Скорее всего пару нулей лишние.
Ведь тут очень просто манипулировать цифрами. Мощьностей на 4 млн. А выпускает 200 000. Ну вот потому что так.