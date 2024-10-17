ЦБ Туреччини знову зберіг ключову ставку на рівні 50%

Центральний банк Туреччини на засіданні у четвер, 17 жовтня, зберіг ключову ставку на рівні 50% річних. Про це повідомляє сайт регулятора. Регулятор залишив ключову ставку без змін всьоме поспіль. Наразі вона знаходиться на максимальному рівні більш ніж за 20 років.

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Дії ЦБ Туреччини

ЦБ Туреччини ухвалюватиме подальші рішення таким чином, щоб створити грошово-кредитні та фінансові умови, необхідні для досягнення цільового рівня інфляції у 5% у середньостроковій перспективі, йдеться у пресрелізі за підсумками жовтневого засідання.

Регулятор повідомив, що у вересні базова інфляція показала невелике зростання. Але показники за третій квартал свідчать, що внутрішній попит продовжує сповільнюватися, наближаючись до дезінфляційних рівнів. Інфляція основних товарів залишається низькою, уповільнення інфляції послуг очікується в останньому кварталі.

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«Однак невизначеність щодо темпів поліпшення інфляції зросла у світлі даних, що надходять. Комітет зазначив, що інфляційні очікування та цінова поведінка продовжують представляти ризики для процесу дезінфляції», — йдеться у релізі Ц Б Туреччини .

Регулятор додав, що залишається «вкрай уважним» до інфляційних ризиків і готовий застосувати інструменти ДКП у разі стійкого погіршення ситуації з інфляцією.

Більшість опитаних Bloomberg економістів очікували, що Ц Б Туреччини збереже ставку на рівні 50% на жовтневому засіданні. Лише один експерт припустився можливості зниження ставки на 250 базисних пунктів.

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Нагадаємо

З літа 2023 року Центральний Банк Туреччини дев'ять разів підвищував ставку з метою стримати інфляцію. Загалом регулятор збільшив вартість запозичень на 4150 б.п.