Центральний банк Туреччини на засіданні у четвер, 17 жовтня, зберіг ключову ставку на рівні 50% річних. Про це повідомляє сайт регулятора. Регулятор залишив ключову ставку без змін всьоме поспіль. Наразі вона знаходиться на максимальному рівні більш ніж за 20 років.
ЦБ Туреччини знову зберіг ключову ставку на рівні 50%
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Дії ЦБ Туреччини
ЦБ Туреччини ухвалюватиме подальші рішення таким чином, щоб створити грошово-кредитні та фінансові умови, необхідні для досягнення цільового рівня інфляції у 5% у середньостроковій перспективі, йдеться у пресрелізі за підсумками жовтневого засідання.
Регулятор повідомив, що у вересні базова інфляція показала невелике зростання. Але показники за третій квартал свідчать, що внутрішній попит продовжує сповільнюватися, наближаючись до дезінфляційних рівнів. Інфляція основних товарів залишається низькою, уповільнення інфляції послуг очікується в останньому кварталі.
Читайте також: Центробанк Туреччини продав $500 млн для підтримки курсу ліри
«Однак невизначеність щодо темпів поліпшення інфляції зросла у світлі даних, що надходять. Комітет зазначив, що інфляційні очікування та цінова поведінка продовжують представляти ризики для процесу дезінфляції», — йдеться у релізі
Регулятор додав, що залишається «вкрай уважним» до інфляційних ризиків і готовий застосувати інструменти ДКП у разі стійкого погіршення ситуації з інфляцією.
Більшість опитаних Bloomberg економістів очікували, що
Читайте також: Туреччина: інфляція більше 60%, нацвалюта продовжує падіння, чому країну любить інвестор
Нагадаємо
З літа 2023 року Центральний Банк Туреччини дев'ять разів підвищував ставку з метою стримати інфляцію. Загалом регулятор збільшив вартість запозичень на 4150 б.п.
Коментарі