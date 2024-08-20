Центробанк Туреччини продав $500 млн для підтримки курсу ліри

Центробанк Туреччини 19 серпня продав понад $500 млн для задоволення ринкового попиту та підтримки курсу ліри напередодні засідання ЦБ, пише Bloomberg із посиланням на інформовані джерела серед трейдерів.

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Що відбувається з курсом ліри

Ліра дешевшає в парі з доларом США останні три тижні поспіль. Під час торгів у понеділок вона втратила 0,2%, за $1 дають 33,7529 ліри.

Засідання Ц Б Туреччини щодо ключової процентної ставки відбудеться у четвер. Аналітики вважають, що за його підсумками ставку буде залишено на рівні 50% річних.

На початку серпня глава регулятора Фатіх Карахан заявив, що центробанк зберігатиме обмежувальну грошово-кредитну політику доти, доки не побачить стабільного уповільнення інфляції.

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ЦБ Туреччини прогнозує, що темпи зростання споживчих цін сповільняться до 38% до кінця 2024 року, до 14% у наступному році та до 9% у 2026 році.

У липні річна інфляція в країні опустилася нижче за 62%, що є мінімальним рівнем з жовтня минулого року.