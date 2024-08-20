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20 серпня 2024, 11:23

Центробанк Туреччини продав $500 млн для підтримки курсу ліри

Центробанк Туреччини 19 серпня продав понад $500 млн для задоволення ринкового попиту та підтримки курсу ліри напередодні засідання ЦБ, пише Bloomberg із посиланням на інформовані джерела серед трейдерів.

Центробанк Туреччини продав понад $500 млн у понеділок для задоволення ринкового попиту та підтримки курсу ліри напередодні засідання ЦП, пише Bloomberg із посиланням на інформовані джерела серед трейдерів.
Фото: depositphotos

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що відбувається з курсом ліри

Ліра дешевшає в парі з доларом США останні три тижні поспіль. Під час торгів у понеділок вона втратила 0,2%, за $1 дають 33,7529 ліри.

Засідання Ц Б Туреччини щодо ключової процентної ставки відбудеться у четвер. Аналітики вважають, що за його підсумками ставку буде залишено на рівні 50% річних.

На початку серпня глава регулятора Фатіх Карахан заявив, що центробанк зберігатиме обмежувальну грошово-кредитну політику доти, доки не побачить стабільного уповільнення інфляції.

Читайте: Туреччина: інфляція понад 60%, нацвалюта продовжує падіння, чому країну любить інвестор

ЦБ Туреччини прогнозує, що темпи зростання споживчих цін сповільняться до 38% до кінця 2024 року, до 14% у наступному році та до 9% у 2026 році.

У липні річна інфляція в країні опустилася нижче за 62%, що є мінімальним рівнем з жовтня минулого року.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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0
mantis05
mantis05
20 серпня 2024, 11:39
#
50% ставка :D и это у них нет войны, они возле Европы и имеют доступ к морской торговле и транзиту. Просто очешуительное раздолбоайство =)
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