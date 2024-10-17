Автор «Чорного лебедя» попереджає про ризики краху та «спіраль смерті»

Що говорить Талеб

Навколишнє середовище, за його словами, відображає попередні крахи на ринки, і тому зараз він зосереджений на підготовці до таких подій.

«У нас накопичується багато ризиків», — заявив радник Universa з інвестицій.

«Я б сказав, що… я більше зосередився б на тому, щоб застрахуватися від можливого обвалу ринку, тому що ми зараз більш вразливі, ніж будь-коли за останні 20 років, якщо не 30», — додав він пізніше.

Талеб вказав на низку ризиків, що нависли над ринком, незважаючи на оптимістичний фон для акцій за минулий рік.

Ціни на акції виглядають «божевільними», вважає він, зазначивши, що більша частина зростання індексу S&P 500 була зосереджена в невеликому пулі компаній, пов'язаних із штучним інтелектом.

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Проте неясно, чи ці компанії мають найбільший потенціал зростання, додав він, вказуючи на ротацію найбільш ефективних компаній під час міхура доткомів.

«Штучний інтелект стане найкращою інвестицією. Але можливо не в цих компаніях», — заявив учасник бесіди.

Тим часом за словами Талеба, економіка США перебуває в «заплутаному стані» через невизначеність щодо того, чи не перегріваються деякі сектори.

Світові економіки також переважно залежать один від одного завдяки посиленню глобалізації після пандемії. Це означає, що ймовірність поширення зовнішніх потрясінь вища, підкреслив економіст, що є ще одним фактором, який ускладнює інвестиційне середовище.

На думку Талеба, Захід також має більше боргів, «чим ми можемо собі дозволити», причому співвідношення боргу до ВВП у США на кінець вересня досягло 124%. Раніше Талеб передбачав, що якщо високий рівень боргу поєднуватиметься із зовнішнім шоком, це може призвести до «спіралі смерті».

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Тим часом інвестори виходять із періоду, коли переважали низькі відсоткові ставки. Багато учасників ринку звикли уникати більш «консервативних» активів, і таке ставлення до ризику може поставити трейдерів у вразливе становище, припустив експерт.

«Ці кризи трапляються тоді, коли їх найменше очікуєш. І я думаю, що ситуація дуже схожа на ту, в якій ми були під час попередніх криз. Спочатку люди можуть вжити деяких запобіжних заходів, але потім вони кидають їх на вітер… і саме тоді вразливість стає максимальною», — розповів Талеб.

За його словами, Universa Investments технічно не бачить ринок, оскільки компанія використовує інвестиційну стратегію, яка не враховує короткострокові ринкові прогнози.