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19 серпня 2024, 18:58

Інвестори очікують на «м'яку посадку» економіки США — опитування BofA

Переважна більшість інвесторів очікує на «м'яку посадку» економіки США, проте побоювання, що провідні світові ЦБ запізнюються зі пом'якшенням грошово-кредитної політики, зростають, показало опитування, проведене Bank of America Corp. (BofA). Про це пише Financial Times.

Переважна більшість інвесторів очікує на «м'яку посадку» економіки США, проте побоювання, що провідні світові ЦБ запізнюються зі пом'якшенням грошово-кредитної політики, зростають, показало опитування, проведене Bank of America Corp. (BofA).
Фото:depositphotos

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Очікування інвесторів

Три з чотирьох респондентів BofA очікує, що Федеральній резервній системі вдасться досягти зниження темпів інфляції в США до цільового рівня, не спровокувавши рецесії в американській економіці. Це рекордна частка інвесторів, які чекають на «м'яку посадку», в опитуваннях BofA.

Читайте: Goldman знижує оцінку ймовірності рецесії в США

«Головним фактором, що викликає побоювання в інвесторів, як і раніше, залишається геополітична ситуація. На другому місці з невеликим відривом зараз — можливі помилки центробанків», — повідомляє BofA.

Близько 55% учасників опитування (максимум з 2008 року) вважають нинішні грошово-кредитні умови «надто жорсткими».

Опитування BofA проводилося минулого тижня.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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