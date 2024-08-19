Переважна більшість інвесторів очікує на «м'яку посадку» економіки США, проте побоювання, що провідні світові ЦБ запізнюються зі пом'якшенням грошово-кредитної політики, зростають, показало опитування, проведене Bank of America Corp. (BofA). Про це пише Financial Times.
Інвестори очікують на «м'яку посадку» економіки США — опитування BofA
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Очікування інвесторів
Три з чотирьох респондентів BofA очікує, що Федеральній резервній системі вдасться досягти зниження темпів інфляції в США до цільового рівня, не спровокувавши рецесії в американській економіці. Це рекордна частка інвесторів, які чекають на «м'яку посадку», в опитуваннях BofA.
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«Головним фактором, що викликає побоювання в інвесторів, як і раніше, залишається геополітична ситуація. На другому місці з невеликим відривом зараз — можливі помилки центробанків», — повідомляє BofA.
Близько 55% учасників опитування (максимум з 2008 року) вважають нинішні грошово-кредитні умови «надто жорсткими».
Опитування BofA проводилося минулого тижня.
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