Інвестори очікують на «м'яку посадку» економіки США — опитування BofA

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Три з чотирьох респондентів BofA очікує, що Федеральній резервній системі вдасться досягти зниження темпів інфляції в США до цільового рівня, не спровокувавши рецесії в американській економіці. Це рекордна частка інвесторів, які чекають на «м'яку посадку», в опитуваннях BofA.

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«Головним фактором, що викликає побоювання в інвесторів, як і раніше, залишається геополітична ситуація. На другому місці з невеликим відривом зараз — можливі помилки центробанків», — повідомляє BofA.

Близько 55% учасників опитування (максимум з 2008 року) вважають нинішні грошово-кредитні умови «надто жорсткими».

Опитування BofA проводилося минулого тижня.