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19 серпня 2024, 11:48

Goldman знижує оцінку ймовірності рецесії у США

Goldman Sachs вважає, що рецесія в США в найближчі 12 місяців може початися з ймовірністю 20%, змінивши прогноз з 25% після виходу даних зайнятості та роздрібних продажів, пише Reuters.

Goldman Sachs вважає, що рецесія в США в найближчі 12 місяців може початися з ймовірністю 20%, змінивши прогноз з 25% після виходу даних зайнятості та роздрібних продажів, пише Reuters.► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниПрогноз Goldman SachsРаніше в серпні брокерська компанія різко підвищила оцінку шансів на рецесію з 15% через стрибок безробіття до 3-річного піку в липні.
Фото: depositphotos

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Прогноз Goldman Sachs

Раніше в серпні брокерська компанія різко підвищила оцінку шансів на рецесію з 15% через стрибок безробіття до 3-річного піку в липні.

«Тепер ми вважаємо, що ймовірність знизилася з 25% до 20% головним чином тому, що дані за липень і початок серпня, опубліковані після 2 серпня, не відображають жодних ознак рецесії», — написав головний економіст Goldman Sachs США Ян Хатціус в записці для клієнтів, опублікованій у суботу.

Читайте: Чи реальна рецесія в США і що буде з доларом

Хатціус додає, що ймовірність рецесії в США буде знижена до 15%, якщо дані ринку праці за серпень будуть досить добрими.

Крім того, Goldman Sachs, як і раніше, очікує, що Федеральна резервна система знизить процентні ставки на 25 базисних пунктів на вересневому засіданні, але не виключає зниження на 50 базисних пунктів, якщо трудова статистика не виправдає очікувань.

Читайте також: У США знову заговорили про рецесію: як відреагує ФРС

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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