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17 жовтня 2024, 8:34

Швейцарія заборонила банкам користуватись «альтернативами SWIFT»

Федеральна рада Швейцарії ухвалила рішення приєднатися до більшості заходів, які увійшли до 14-го пакету санкцій ЄС проти росії. Як повідомляється на сайті уряду країни, нові заходи, які набудуть чинності 17 жовтня 2024 року, торкнуться енергетичного, торгівельного та фінансового секторів, а також торкнуться правових питань, пов'язаних із захистом прав швейцарських приватних осіб та компаній.

Федеральна рада Швейцарії ухвалила рішення приєднатися до більшості заходів, які увійшли до 14-го пакету санкцій ЄС проти росії.
Фото:depositphotos

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Заборона для банків

Зокрема, серед вжитих заходів є заборона використання банками деяких спеціальних систем обміну повідомленнями для платіжних трансакцій, які є альтернативою SWIFT.

«Використання певних спеціалізованих фінансових сервісів обміну повідомленнями для платіжних операцій (тобто альтернатив SWIFT) буде заборонено для банків», — йдеться у повідомленні влади.

Читайте: Євросоюз готує санкції проти «російського SWIFT»

У ньому відсутня пряма вказівка на заборону використання системи передачі фінансових повідомлень (СПФП) Банку росії, проте обмеження проти неї було введено раніше Євросоюзом у рамках останнього пакету антиросійських санкцій.

Також у повідомленні зазначено, що влада Швейцарії ввела нові правила, які забороняють постачальникам криптовалютних послуг брати участь в операціях, що підтримують російську оборонну промисловість.

Нагадаємо

Раніше цього року Швейцарія вже приєдналася до деяких заходів із 14-го пакету. Зокрема, країна підтримала заборону ембарго на російські алмази. Наразі в списку санкцій Швейцарії знаходяться близько 2250 фізичних осіб, компаній, він ідентичний списку ЄС, йдеться в повідомленні.

Євросоюз ввів санкції проти Системи передачі фінансових повідомлень (СПФП), сервісу фінансових повідомлень, розробленого Центробанком росії, наприкінці червня 2024 року в рамках 14-го пакету санкцій.

Читайте: Євросоюз хоче заборонити компаніям за межами росії підключатися до російського аналога SWIFT

Організаціям ЄС, які працюють за межами росії, буде заборонено підключатися до СПФП або аналогічних служб обміну фінансовими повідомленнями. Крім того, операторам ЄС буде заборонено здійснювати транзакції з низкою організацій, які використовують СПФП за межами росії.

СПФП було створено у 2014 році — система замислювалася як альтернатива SWIFT в умовах санкційних ризиків. Вона почала активно розширюватися після відключення найбільших російських банків від міжнародної платіжної системи, яка забезпечувала передачу даних та платежів між росією та іноземними кредитними організаціями.

Джерело: Мінфін
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