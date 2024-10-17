Швейцарія заборонила банкам користуватись «альтернативами SWIFT»

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Зокрема, серед вжитих заходів є заборона використання банками деяких спеціальних систем обміну повідомленнями для платіжних трансакцій, які є альтернативою SWIFT.

«Використання певних спеціалізованих фінансових сервісів обміну повідомленнями для платіжних операцій (тобто альтернатив SWIFT) буде заборонено для банків», — йдеться у повідомленні влади.

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У ньому відсутня пряма вказівка на заборону використання системи передачі фінансових повідомлень (СПФП) Банку росії, проте обмеження проти неї було введено раніше Євросоюзом у рамках останнього пакету антиросійських санкцій.

Також у повідомленні зазначено, що влада Швейцарії ввела нові правила, які забороняють постачальникам криптовалютних послуг брати участь в операціях, що підтримують російську оборонну промисловість.

Нагадаємо

Раніше цього року Швейцарія вже приєдналася до деяких заходів із 14-го пакету. Зокрема, країна підтримала заборону ембарго на російські алмази. Наразі в списку санкцій Швейцарії знаходяться близько 2250 фізичних осіб, компаній, він ідентичний списку ЄС, йдеться в повідомленні.

Євросоюз ввів санкції проти Системи передачі фінансових повідомлень (СПФП), сервісу фінансових повідомлень, розробленого Центробанком росії, наприкінці червня 2024 року в рамках 14-го пакету санкцій.

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Організаціям ЄС, які працюють за межами росії, буде заборонено підключатися до СПФП або аналогічних служб обміну фінансовими повідомленнями. Крім того, операторам ЄС буде заборонено здійснювати транзакції з низкою організацій, які використовують СПФП за межами росії.

СПФП було створено у 2014 році — система замислювалася як альтернатива SWIFT в умовах санкційних ризиків. Вона почала активно розширюватися після відключення найбільших російських банків від міжнародної платіжної системи, яка забезпечувала передачу даних та платежів між росією та іноземними кредитними організаціями.