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7 травня 2024, 9:41

Євросоюз готує санкції проти «російського SWIFT»

Євросоюз розглядає можливість розширення фінансових санкцій проти росії та включення до «чорних списків» вітчизняного аналога SWIFT — Системи передачі фінансових повідомлень (СПФП) Банку росії. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на знайомі із ситуацією джерела.

Євросоюз розглядає можливість розширення фінансових санкцій проти росії та включення до «чорних списків» вітчизняного аналога SWIFT — Системи передачі фінансових повідомлень (СПФП) Банку росії.

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Що відомо

Як пише видання, відповідні пропозиції Єврокомісія надіслала країнам — членам ЄС. Крім того, плануються санкції проти транспортних компаній, що належать російським структурам більш ніж на 25%, а також додаткові заходи щодо Білорусі, Китаю, ОАЕ та Туреччини за підтримку москви.

Нагадаємо

СПФП Банку росії, яка мала забезпечити безперебійність платежів у разі відключення SWIFT, почали створювати в 2014 році після анексії Криму. Система запрацювала в 2016 році, а через два роки президент росії володимир путін підписав закон, що дозволяє підключати до неї іноземних учасників.

Читайте також: Єврокомісія представила 14-й пакет санкцій проти росії. Подробиці

У лютому США ввели санкції проти Національної системи платіжних карток — 100-відсоткової «дочки» цб рф, відповідальної за обслуговування та емісію карток «Мір». Незабаром від роботи з нею відмовилася більшість банків Вірменії, Киргизстану та Казахстану.

Наприкінці березня мобільний додаток (ОС) Mir Pay було видалено з магазину Android Google Play. Тоді ж Samsung повідомила, що з 3 квітня користувачі не зможуть використовувати і додавати картки «Мір» до Samsung Pay, а китайська платіжна система UnionPay заблокувала роботу кобейджингових карток «МІР-UnionPay» за межами росії.

14-й пакет санкцій проти росії

Як писав Мінфін, Європейська комісія направила членам Євросоюзу проєкт 14-го пакету санкцій проти росії. До нього увійдуть, зокрема, обмеження на імпорт ЗПГ.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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bonv
bonv
7 травня 2024, 11:32
#
На третій рік війни… готують…
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