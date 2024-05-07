Євросоюз готує санкції проти «російського SWIFT»

Євросоюз розглядає можливість розширення фінансових санкцій проти росії та включення до «чорних списків» вітчизняного аналога SWIFT — Системи передачі фінансових повідомлень (СПФП) Банку росії. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на знайомі із ситуацією джерела.

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Що відомо

Як пише видання, відповідні пропозиції Єврокомісія надіслала країнам — членам ЄС. Крім того, плануються санкції проти транспортних компаній, що належать російським структурам більш ніж на 25%, а також додаткові заходи щодо Білорусі, Китаю, ОАЕ та Туреччини за підтримку москви.

Нагадаємо

СПФП Банку росії, яка мала забезпечити безперебійність платежів у разі відключення SWIFT, почали створювати в 2014 році після анексії Криму. Система запрацювала в 2016 році, а через два роки президент росії володимир путін підписав закон, що дозволяє підключати до неї іноземних учасників.

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У лютому США ввели санкції проти Національної системи платіжних карток — 100-відсоткової «дочки» цб рф, відповідальної за обслуговування та емісію карток «Мір». Незабаром від роботи з нею відмовилася більшість банків Вірменії, Киргизстану та Казахстану.

Наприкінці березня мобільний додаток (ОС) Mir Pay було видалено з магазину Android Google Play. Тоді ж Samsung повідомила, що з 3 квітня користувачі не зможуть використовувати і додавати картки «Мір» до Samsung Pay, а китайська платіжна система UnionPay заблокувала роботу кобейджингових карток «МІР-UnionPay» за межами росії.

14-й пакет санкцій проти росії

Як писав Мінфін, Європейська комісія направила членам Євросоюзу проєкт 14-го пакету санкцій проти росії. До нього увійдуть, зокрема, обмеження на імпорт ЗПГ.