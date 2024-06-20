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20 червня 2024, 16:38

Євросоюз хоче заборонити компаніям за межами рф підключатися до російського аналога SWIFT

Європейський Союз у рамках 14-го пакету санкцій проти росії планує заборонити компаніям ЄС, які працюють за межами росії, безпосередньо підключатися до російського аналога SWIFT — Системи передачі фінансових повідомлень (СПФС), пише Bloomberg з посиланням на документ.

Європейський Союз (ЄС) у рамках 14-го пакету санкцій проти Росії планує заборонити компаніям ЄС, які працюють за межами Росії, безпосередньо підключатися до російського аналога SWIFT — Системи передачі фінансових повідомлень (СПФБ), пише Bloomberg з посиланням на документ.
Фото:depositphotos

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Повна заборона

ЄС також хоче ввести заборону для компаній ЄС на трансакції з організаціями, що торгуються на біржі, які використовують цю систему для обходу санкцій.

Як заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн, нові санкції будуть спрямовані проти «тіньової банківської мережі за кордоном», не розкриваючи подробиць. Посли країн Євросоюзу вже погодили 14 пакет обмежень.

Тепер пакет має бути офіційно схвалений державами-членами ЄС, перш ніж він набуде чинності. У ході цього процесу можуть бути внесені зміни, нагадує Bloomberg.

Нагадаємо

На початку червня про те, що країни «Великої сімки» та Європейського союзу розглядають можливість запровадження обмежувальних заходів проти банків третіх країн, які використовують російський аналог SWIFT, із посиланням на джерела також повідомляло агентство Bloomberg.

СПФС (Система передачі фінансових повідомлень) — це російська система, розроблена Центральним банком росії як альтернатива міжнародній системі SWIFT. Вона була створена у відповідь на можливе відключення російських банків від SWIFT через санкції у 2014 році.

Система дозволяє банкам та іншим фінансовим установам в росії та за її межами безпечно обмінюватися фінансовими повідомленнями, а також забезпечує обробку та передачу даних за внутрішніми та міжнародними операціями.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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0
bonv
bonv
20 червня 2024, 18:06
#
Наступна буде ще повніша заборона…
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