Впродовж минулого місяця українці придбали майже 1,2 тис. легкових авто, ввезених з Китаю. Це на 8% менше, у порівнянні з вереснем 2023 року. Про це повідомляє Укравтопром.
16 жовтня 2024, 12:10
Авто з Китаю: що обирали українці у вересні
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З цієї кількості: нових — 911 од. (+3%); вживаних — 265 од. (-34%) од. Отже, автомобілі китайського походження охопили 16% вересневого ринку нових легковиків.
В сегменті вживаних авто, що вперше реєструвались в Україні, частка «китайців» становила 1,6%. Абсолютна більшість легковиків з КНР були електромобілі — 81%.
Найпопулярніші моделі нових легковиків з Китаю
- ZEEKR 001 — 109 од.;
- VOLKSWAGEN ID.4 — 103 од.;
- HONDA M-NV — 102 од.;
- BYD Song Plus — 102 од.;
- NISSAN Ariya — 74 од.;
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Найпопулярніші моделі вживаних легковиків
- ZEEKR 001 — 40 од.;
- VOLKSWAGEN ID.4 — 26 од.;
- HONDA M-NV — 24 од.;
- CHERY EQ1 — 22 од.;
- BYD Song Plus — 16 од.
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Джерело: Мінфін
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