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9 жовтня 2024, 12:58

«Нова пошта» зможе надсилати пенсії українцям. Що відомо

У Верховній Раді розглядають можливість виплачувати пенсії через «Нову пошту». Депутати вже розробили відповідний законопроєкт, повідомив народний депутат Тарас Тарасенко в ефірі «Ранок.LIVE».

У Верховній Раді розглядають можливість виплачувати пенсії через «Нову пошту».
Фото: depositphotos

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Що відомом

За його словами, Нова Пошта через свою платіжну систему NovaPay може стати оператором пенсійних виплат нарівні з державними установами, такими як Укрпошта і Ощадбанк. Депутат вважає, що широка мережа відділень Нової пошти допоможе оперативнішій виплаті пенсій, особливо в сільській місцевості.

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«Укрпошта і Ощадбанк є єдиними операторами виплати пенсій. NovaPay може стати таким оператором також. Вони говорять, що у них також велика мережа, і це буде зручніше й оперативніше працювати, ніж „Укрпошта“ в селах», — пояснив Тарасенко.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 5

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0
Три літри
Три літри
9 жовтня 2024, 13:00
#
Ну і чудово.

Взагалі НП рванула так як що навіть Моно може позаздрити. Мабуть тому Моно і повернув жлобську комісію за перекази на карти NovaPay.
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0
torn
torn
9 жовтня 2024, 13:29
#
З початку квітня компанія Нова Пошта (NovaPay) примусово та безальтернативно перевела всіх бізнес клієнтів (ФОП, юр.осіб) на свою послугу, де за переказ кожного безготівкового платежу з оплати товару утримує комісію 3,65%+20грн. Звертаюся до представників НБУ, Антимонопольного комітету, Кабінету міністрів, депутатів із закликом розглянути ситуацію, в якій користуючись монопольним становищем на ринку приватна компанія встановлює завищену майже у 3 рази комісію за переказ безготівкової оплати, та вплинути з метою зменшення комісії до середньоринкової. За аналогічні послуги еквайрингу в Україні провідні банки зараз беруть комісію 1,3%, поточна узгоджена АМКУ та НБУ комісія interchange 0,7% на період воєнного стану. Вважаю, що вказана завищена комісія відчутно підвищує рівень цін для споживачів, а також негативно впливає на діяльність та розвиток малих і середніх підприємців, особливо під час війни, запобігає зростанню легальної електронної комерції в Україні та впровадженню безготівкових розрахунків.
+
0
Три літри
Три літри
9 жовтня 2024, 13:30
#
З початку квітня компанія Нова Пошта (NovaPay) примусово та безальтернативно перевела всіх бізнес клієнтів (ФОП, юр.осіб) на свою послугу

звідки перевела? невже з Укрпошти?
а як саме, погрожували виделкою?

вже півроку людина пише тут цю маячню
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0
torn
torn
9 жовтня 2024, 13:30
#
Для пенсионеров тоже комиссию 3,65%+20 грн влепят?
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0
Три літри
Три літри
9 жовтня 2024, 13:31
#
Знімаю свої кошти з картки NovaPay без комісії, на відміну від багатьої банків які беруть комісію 1−1,5%.
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