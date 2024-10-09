У Верховній Раді розглядають можливість виплачувати пенсії через «Нову пошту». Депутати вже розробили відповідний законопроєкт, повідомив народний депутат Тарас Тарасенко в ефірі «Ранок.LIVE».
9 жовтня 2024, 12:58
«Нова пошта» зможе надсилати пенсії українцям. Що відомо
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Що відомом
За його словами, Нова Пошта через свою платіжну систему NovaPay може стати оператором пенсійних виплат нарівні з державними установами, такими як Укрпошта і Ощадбанк. Депутат вважає, що широка мережа відділень Нової пошти допоможе оперативнішій виплаті пенсій, особливо в сільській місцевості.
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«Укрпошта і Ощадбанк є єдиними операторами виплати пенсій. NovaPay може стати таким оператором також. Вони говорять, що у них також велика мережа, і це буде зручніше й оперативніше працювати, ніж „Укрпошта“ в селах», — пояснив Тарасенко.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 5
Взагалі НП рванула так як що навіть Моно може позаздрити. Мабуть тому Моно і повернув жлобську комісію за перекази на карти NovaPay.
звідки перевела? невже з Укрпошти?
а як саме, погрожували виделкою?
вже півроку людина пише тут цю маячню