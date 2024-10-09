«Нова пошта» зможе надсилати пенсії українцям. Що відомо

У Верховній Раді розглядають можливість виплачувати пенсії через «Нову пошту». Депутати вже розробили відповідний законопроєкт, повідомив народний депутат Тарас Тарасенко в ефірі «Ранок.LIVE».

►Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що відомом

За його словами, Нова Пошта через свою платіжну систему NovaPay може стати оператором пенсійних виплат нарівні з державними установами, такими як Укрпошта і Ощадбанк. Депутат вважає, що широка мережа відділень Нової пошти допоможе оперативнішій виплаті пенсій, особливо в сільській місцевості.

Читайте: «Укрпошта» отримає банківську ліцензію

«Укрпошта і Ощадбанк є єдиними операторами виплати пенсій. NovaPay може стати таким оператором також. Вони говорять, що у них також велика мережа, і це буде зручніше й оперативніше працювати, ніж „Укрпошта“ в селах», — пояснив Тарасенко.