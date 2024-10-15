На робочій групі з бюджету на 2025 рік підтримали правку про скасування повернення дорожнього фонду. Про це повідомив заступник голови податкового комітету Верховної Ради Ярослав Железняк.
15 жовтня 2024, 19:30
З бюджету-2025 прибрали повернення дорожнього фонду
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«Зараз на робочій групі по бюджету підтримали правку Підласи-Забуранної про вилучення з Бюджету-2025 повернення дорожнього фонду», — зазначив Железняк.
За його словами, таким чином всі гроші з акцизу на пальне підуть на армію.
Нагадаємо
«Мінфін» писав про те що, у проєкті державного бюджету на 2025 рік закладають витрати на Державний дорожній фонд, у розмірі 43,2 млрд грн.
Пізніше у Міністерстві фінансів пояснили, навіщо в держбюджеті-2025 хочуть відновити Дорожній фонд.
Джерело: Мінфін
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