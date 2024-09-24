У Мінфіні пояснили, навіщо в держбюджеті-2025 хочуть відновити Дорожній фонд

У Міністерстві фінансів України вважають, що відновлення асигнувань на Дорожній фонд сприятиме фінансуванню ремонту доріг та погашенню попередніх боргів. Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко під час брифінгу, повідомляє Укрінформ.

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За його словами, одним із наслідків скасування окремого фонду для потреб дорожнього господарства у 2023 році стала необхідність фінансування потреб дорожнього господарства в «ручному режимі» за рахунок Резервного фонду державного бюджету.

«Вважаю це неякісним рішенням. Доцільніше спрямувати кошти в окремий фонд, як це було раніше. Зокрема, для того щоб мати можливість і розраховуватися з боргами (більша частина коштів передбачена на погашення боргових зобов’язань, взятих у попередні роки), і фінансувати утримання дорожньої інфраструктури.

Адже зараз маємо досить ризикову історію, що постійно створює бюджетне напруження. Маю на увазі потребу й заявки окремих територій на виділення грошей через необхідність ремонту доріг, особливо в районах, наближених до бойових дій", — пояснив Марченко.

Натомість системний підхід, на його переконання, сприятиме більш якісному розподілу коштів.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що у проєкті державного бюджету на 2025 рік закладають витрати на Державний дорожній фонд, у розмірі 43,2 млрд грн.