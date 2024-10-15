В Україні скоротили строк термінового оформлення паспорта

Кабінет Міністрів скоротив строк термінового оформлення та обміну паспорта громадянина України з 10 до 7 робочих днів. Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

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«Внесено зміни у додаток „Перелік адміністративних послуг у сфері міграції та їх вартість“. […] Доповнено Перелік адміністративною послугою з одночасного оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого), обміну паспорта громадянина України та паспорта/паспортів громадянина України для виїзду за кордон і встановлено її вартість залежно від терміновості», — повідомив Мельничук.

Скорочено строк з 10 до 7 робочих днів надання адміністративної послуги з термінового оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого) та обміну паспорта громадянина України, крім оформлення паспорта громадянина України вперше.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що в Україні з 7 жовтня подорожчало оформлення паспортів.