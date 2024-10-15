росія готова допустити падіння рубля до 100 за долар — Bloomberg

Російський рубль рухається до позначки 100 за долар , і цього разу влада, схоже, змирилася з тим, що рубль досягне рівня, який раніше викликав жорсткі заходи у відповідь, повідомляє Bloomberg.

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Що відбувається з рублем

Послаблення рубля зараз не викликає занепокоєння і піде на користь державному бюджету на тлі планів збільшення витрат у наступному році, сказали два поінформовані джерела на умовах анонімності. Чиновники готові дозволити рублю досягти позначки 100 доларів за долар, сказали співрозмовники.

Банк росії покладається на міжбанківські операції для розрахунку курсу рубля відколи мосбіржа призупинила торги доларами та євро внаслідок американських санкцій, введених у червні.

Санкційні заходи посилили дефіцит іноземної валюти, і, за даними центрального банку, рубль зараз приблизно на 9% слабший, ніж в останній торговий день на біржі.

12 жовтня минув термін, встановлений США для припинення операцій на біржі.

«У нинішній ситуації 100 рублів за долар не так страшно, хоча і має певний інфляційний ефект», — говорить Олег В'югін, колишній високопосадовець Банку росії.

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Передісторія

Торік рубль двічі долав позначку 100 за долар. Центральний банк відреагував на це підвищенням ключової процентної ставки на 350 базисних пунктів на екстреному засіданні у серпні минулого року. Потім у жовтні уряд ввів жорсткіші заходи контролю за рухом капіталу, вимагаючи від 43 груп експортерів репатріювати 80% валютної виручки і майже всю її продати за рублі на внутрішньому ринку.

Прогнози Міністерства економіки показують, що уряд планує послаблення валюти: чиновники очікують, що у 2025 році за долар даватимуть у середньому 96,5 рублі порівняно з 91,2 цього року.