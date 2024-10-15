Тіньова економіка коштує бюджету 420 мільярдів — Гетманцев

В Україні на початку цього року в тіні знаходилось 500 млрд грн не задекларованих податків. Після проробленої роботи може бути десь 420−430 млрд грн. Про це в інтерв'ю ЕП розповів голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев .

►Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Тіньова економіка

«Ми вважаємо, що в тіні десь половина економіки, але є галузі, наприклад, торгівля, де 60−70%», — зазначив Гетманцев.

За його словами, якщо порівняти надходження від ПДВ за 8 місяців 2021 року з надходженнями за аналогічний період 2024 року, то вони зросли на 73%. Це значно перевищує інфляцію, а з урахуванням падіння економіки — це абсолютно нормальні цифри.

«На 14,2% у нас збільшилася податкова ефективність — це показник, який дозволяє нам розрахувати, скільки на обсяг оподатковуваних операцій сплачується сума ПДВ. Для алкоголю податкова ефективність у 2021 році становила 5,1%, а на сьогодні — 7%. В абсолютних цифрах — це „плюс“ 1,2 мільярда за 8 місяців року. Виторг легальних алкогольних напоїв зріс на 28%», — розповів депутат.

Читайте: Тіньова економіка: чому війна вбиває її швидше, ніж легальну