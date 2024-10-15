Світові продажі електрокарів зросли на 30,5% у вересні. Лідирує — Китай

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Новини криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобіржНовини криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобіржНовини криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
15 жовтня 2024, 14:52

Світові продажі електрокарів зросли на 30,5% у вересні. Лідирує — Китай

Світовий продаж електромобілів зріс на 30,5% у вересні в річному обчисленні. У лідерах Китай, а Європа показує ознаки відновлення, повідомляє Reuters, посилаючись на дані дослідницької компанії Rho Motion.

Світовий продаж електромобілів зріс на 30,5% у вересні в річному обчисленні.
Фото: depositphotos

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Як змінилися продажі

У вересні в усьому світі було продано 1,69 млн електромобілів — як повністю електричних (BEV), так і гібридів (PHEV).

Продажі в Китаї у вересні підскочили на 47,9% і досягли 1,12 млн автомобілів, тоді як у Сполучених Штатах та Канаді вони зросли на 4,3% — до 0,15 млн автомобілів.

Читайте: ЄС введе мито до 45% на електромобілі з Китаю — Bloomberg

Зростання на ринку США було повільним і стійким напередодні виборів 5 листопада, що ускладнює прогнозування майбутніх тенденцій у країні, також повідомив агентству Reuters менеджер з обробки даних Чарльз Лестер.

Китайські автовиробники, своєю чергою, зараз прагнуть збільшити свої продажі до ЄС, незважаючи на імпортні мита у розмірі до 45% та на тлі зниження світового попиту на електромобілі.

Автоцивілка: Вигідно оформлюйте ОСЦПВ на авто онлайн

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
0
neverice
neverice
15 жовтня 2024, 15:12
#
Якщо коротко — це капець. Весь західний світ ниє останні 20 років про кліматичні зміни, зелений курс, квоти СО2. І що ми бачимо. З 1,69 млн електромобілів 1,12 млн продано в Китаї. І лише 500 тис у всьому іншому світі. І це при тому, що Китаю чхати на екологію. Він керується виключно економічними критеріями і зниженням залежності від нафти.
Що собі думає ЄС — то загадка.
Але в цілому, зростання продажів все ще тішить — хоч і в Китаї, але на світовий попит на нафту це все одно впливає.
+
0
Abramon
Abramon
15 жовтня 2024, 16:48
#
Європейські виробники/дилери «гилять» ціни на електрокари, якщо порівнювати з ідентичними моделями на ринку Китаю, тобто в Китаї банально авто коштують дешевше.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає neverice и 1 незареєстрований відвідувач.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами