Світовий продаж електромобілів зріс на 30,5% у вересні в річному обчисленні. У лідерах Китай, а Європа показує ознаки відновлення, повідомляє Reuters, посилаючись на дані дослідницької компанії Rho Motion.
Світові продажі електрокарів зросли на 30,5% у вересні. Лідирує — Китай
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Як змінилися продажі
У вересні в усьому світі було продано 1,69 млн електромобілів — як повністю електричних (BEV), так і гібридів (PHEV).
Продажі в Китаї у вересні підскочили на 47,9% і досягли 1,12 млн автомобілів, тоді як у Сполучених Штатах та Канаді вони зросли на 4,3% — до 0,15 млн автомобілів.
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Зростання на ринку США було повільним і стійким напередодні виборів 5 листопада, що ускладнює прогнозування майбутніх тенденцій у країні, також повідомив агентству Reuters менеджер з обробки даних Чарльз Лестер.
Китайські автовиробники, своєю чергою, зараз прагнуть збільшити свої продажі до ЄС, незважаючи на імпортні мита у розмірі до 45% та на тлі зниження світового попиту на електромобілі.
Коментарі - 2
Що собі думає ЄС — то загадка.
Але в цілому, зростання продажів все ще тішить — хоч і в Китаї, але на світовий попит на нафту це все одно впливає.