ЄС запровадить мита до 45% на електромобілі з Китаю — Bloomberg

У п’ятницю, 4 жовтня, країни Європейського Союзу проголосували за введення тарифів до 45% на електромобілі з Китаю, що може посилити напруженість у торгівлі з Пекіном. Про це повідомляє Bloomberg.

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Єврокомісія тепер зможе розпочинати запровадження мит, які діятимуть протягом п'яти років. Десять країн-членів ЄС проголосували за підвищення мит, в той час, як Німеччина й чотири інші виступили проти, а 12, в тому числі Іспанія, утрималися.

Нові мита становитимуть 35% для виробників електромобілів, які експортують свої авто з Китаю. Вони будуть доповнювати чинну ставку в 10%.

Рішення ЄС прийнято після того, як розслідування виявило, що Китай несправедливо субсидував свою промисловість. Пекін заперечує цю заяву та погрожував власними митами на європейські молочні продукти, бренді, свинину та автомобільний сектор.

ЄС і Китай продовжуватимуть переговори щодо пошуку альтернативи тарифам. Обидві сторони вивчають можливість досягнення згоди щодо механізму контролю над цінами та обсягами експорту замість мит.

Падіння продажів у ЕС

Додаткові мита вже сповільнили темпи зростання китайських автовиробників у Європі, їхні продажі в серпні впали на 48% до мінімуму за 18 місяців.

Цей регіон є бажаним напрямком для китайських виробників, оскільки електромобілі продаються у відносно великій кількості та за набагато більш високими цінами, ніж на інших експортних ринках.

За останні 3 роки частка проданих в ЄС електромобілів, виготовлених у Китаї, зросла приблизно з 3% до понад 20%. На китайські бренди припадає близько 8% цієї частки ринку, а міжнародні компанії, які експортують авто з Китаю, включаючи Tesla, займають решту.

Проте, за словами аналітика інвестиційної компанії Daiwa Securities Кевіна Лау, підвищення мит у Європі матиме «незначний вплив» на китайських виробників, тому що на цей регіон припадає лише частка їхніх загальних продажів.

За його оцінками, Європа принесла від 1% до 3% загальних продажів BYD, Zhejiang Geely Holding Group і SAIC Motor Corp. у перші чотири місяці цього року.

Занепокоєння німецьких автовиробників

У той час як Брюссель прагне рівних умов для європейських компаній, німецькі автовиробники стурбовані зворотним ударом, який може посилити проблеми, які вони вже мають на своєму найважливішому ринку в усьому світі.

Mercedes-Benz Group AG і BMW AG тиснули на Берлін, щоб той проголосував проти підвищення мит, і закликали ЄС до переговорів з Пекіном.

Німецькі автовиробники, включаючи Volkswagen, Mercedes і BMW, найбільше постраждають від торгової суперечки, оскільки у 2023 році на Китай припадала приблизно третина продажів їхніх автомобілів.