ЄС запровадить мита до 45% на електромобілі з Китаю — Bloomberg

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Новини криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобіржНовини криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобіржНовини криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
4 жовтня 2024, 17:03

ЄС запровадить мита до 45% на електромобілі з Китаю — Bloomberg

У п’ятницю, 4 жовтня, країни Європейського Союзу проголосували за введення тарифів до 45% на електромобілі з Китаю, що може посилити напруженість у торгівлі з Пекіном. Про це повідомляє Bloomberg.

У п’ятницю, 4 жовтня, країни Європейського Союзу проголосували за введення тарифів до 45% на електромобілі з Китаю, що може посилити напруженість у торгівлі з Пекіном.
Фото: freepik.com

Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Єврокомісія тепер зможе розпочинати запровадження мит, які діятимуть протягом п'яти років. Десять країн-членів ЄС проголосували за підвищення мит, в той час, як Німеччина й чотири інші виступили проти, а 12, в тому числі Іспанія, утрималися.

Нові мита становитимуть 35% для виробників електромобілів, які експортують свої авто з Китаю. Вони будуть доповнювати чинну ставку в 10%.

Рішення ЄС прийнято після того, як розслідування виявило, що Китай несправедливо субсидував свою промисловість. Пекін заперечує цю заяву та погрожував власними митами на європейські молочні продукти, бренді, свинину та автомобільний сектор.

ЄС і Китай продовжуватимуть переговори щодо пошуку альтернативи тарифам. Обидві сторони вивчають можливість досягнення згоди щодо механізму контролю над цінами та обсягами експорту замість мит.

Падіння продажів у ЕС

Додаткові мита вже сповільнили темпи зростання китайських автовиробників у Європі, їхні продажі в серпні впали на 48% до мінімуму за 18 місяців.

Цей регіон є бажаним напрямком для китайських виробників, оскільки електромобілі продаються у відносно великій кількості та за набагато більш високими цінами, ніж на інших експортних ринках.

За останні 3 роки частка проданих в ЄС електромобілів, виготовлених у Китаї, зросла приблизно з 3% до понад 20%. На китайські бренди припадає близько 8% цієї частки ринку, а міжнародні компанії, які експортують авто з Китаю, включаючи Tesla, займають решту.

Проте, за словами аналітика інвестиційної компанії Daiwa Securities Кевіна Лау, підвищення мит у Європі матиме «незначний вплив» на китайських виробників, тому що на цей регіон припадає лише частка їхніх загальних продажів.

За його оцінками, Європа принесла від 1% до 3% загальних продажів BYD, Zhejiang Geely Holding Group і SAIC Motor Corp. у перші чотири місяці цього року.

Занепокоєння німецьких автовиробників

У той час як Брюссель прагне рівних умов для європейських компаній, німецькі автовиробники стурбовані зворотним ударом, який може посилити проблеми, які вони вже мають на своєму найважливішому ринку в усьому світі.

Mercedes-Benz Group AG і BMW AG тиснули на Берлін, щоб той проголосував проти підвищення мит, і закликали ЄС до переговорів з Пекіном.

Німецькі автовиробники, включаючи Volkswagen, Mercedes і BMW, найбільше постраждають від торгової суперечки, оскільки у 2023 році на Китай припадала приблизно третина продажів їхніх автомобілів.

Автоцивілка: Вигідно оформлюйте ОСЦПВ на авто онлайн

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
0
bonv
bonv
4 жовтня 2024, 18:40
#
Торговельні війни.
+
0
neverice
neverice
4 жовтня 2024, 19:21
#
І втратить на закупівлі нафти більше, ніж на гіпотетичних втратах від продажів власних електромобілів. Бо кожен непроданий електромобіль — то мінус $1000 в рік за нафту.
І всі ці гроші прямо чи опосередковано підуть до росії…
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає Alligator22 и 4 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами