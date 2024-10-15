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15 жовтня 2024, 14:13

Гетманцев пояснив, чому податки підвищили «заднім числом»

Верховна Рада змушена була підвищити податки «заднім числом» через «виключність обставин». Про це в інтерв'ю ЕП розповів голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

Верховна Рада змушена була підвищити податки «заднім числом» через «виключність обставин».
Фото: sluga-narodu.com

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«У вересні-жовтні ми були перед дилемою: або вводимо в дію закон з листопада і піднімаємо ставки ще більше (бо сума потреби нікуди не дівається), або все ж таки робимо це першим жовтня. Ну, і з цих двох дуже-дуже поганих рішень обрали те, яке нам здалося менш поганим

Я б не хотів тут юридичних дискусій, бо вони мене дискредитують. Чому? Бо я все ж таки доктор юридичних наук, і я точно знаю, що це порушення. Тобто так робити не треба", — зазначив Гетманцев.

Водночас, за його словами, якщо зняти питання про конституційність або неконституційність, то закон конституційний.

«Є рішення, яким Конституційний суд протлумачив, що означає зворотна дія в часі. І він зазначив, що це стосується тих випадків, коли норми регулюють відносини, які розпочалися і були завершені до дати набуття чинності норми», — наголосив він.

«Якщо ми говоримо про третій чи четвертий квартал, то тут відносини точно не завершені. Але дійсно, це погане рішення. Тобто, тут у нас немає дискусії», — додав голова податкового комітету ВР.

Читайте: Рада ухвалила закон щодо історичного збільшення податків

Нагадаємо

10 жовтня Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт № 11416-д про підвищення податків. Водночас депутати не проголосували правку, яка підвищувала військовий збір із доходів фізосіб та його запровадження для ФОПів. Не підтримав парламент і підвищення військового збору для військових, який залишився на рівні 1,5%.

Пізніше Верховна Рада відхилила всі 13 постанов, які блокували законопроєкт № 11416-д про підвищення податків.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 4

+
+26
TAN72
TAN72
15 жовтня 2024, 14:26
#
Тем местом думает🤔
+
+25
potator
potator
15 жовтня 2024, 14:31
#
Тот случай когда папа неизвестен (в народе космонавт)
+
0
Я_ __
Я_ __
15 жовтня 2024, 16:30
#
«Верховна Рада змушена була підвищити податки „заднім числом“ через „виключність обставин“.»

Через незнання нашими депутатами Конституції України, всі хто знають вимоги до публікування і набрання чинності будь-якого закону вже це зрозуміли.
+
+15
Я_ __
Я_ __
15 жовтня 2024, 16:33
#
Гетьманцев як і вся Верховна зрада України — к0нч3ні на всю голову і цим рішенням заднім числом вони лише підтвердили свою некомпетентність
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