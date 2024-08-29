Акції NVIDIA впали майже на 7% після невтішних прогнозів

Акції виробника чіпів NVIDIA (NVDA) у середу, 28 серпня, подешевшали майже на 7% до $116,91 на постмаркеті на біржі NASDAQ. У ході вечірньої сесії зниження котирувань сягало 8%.

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Падіння капіталізації

Капіталізація NVIDIA впала приблизно на $200 млрд після виходу квартальних результатів та прогнозів на третій квартал, підрахував Reuters.

Акції кілька інших великих технологічних компаній, пов'язаних із технологіями штучного інтелекту — Broadcom, AMD, Microsoft та Amazon, — втратили загалом близько $100 млрд ринкової вартості.

Звіт компанії

NVIDIA представила фінансові результати за третій квартал Компанія виправдала чи перевершила оцінки аналітиків майже за всіма показниками, проте прогнози та новини про проблеми з виробництвом нових чіпів Blackwell розчарували інвесторів, повідомив Bloomberg.

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Виручка виробника мікросхем NVIDIA у другому кварталі продовжила зростати, збільшившись на 122% у річному значенні. Проте темпи зростання знизилися — останні три квартали зростання виручки перевищувало 200%. Зокрема, виторг американського виробника графічних процесорів за попередній квартал збільшився на 262%.

Виторг NVIDIA у другому кварталі склав $30,04 млрд, перевершивши прогнози аналітиків на рівні $28,7 млрд. Виручка від підрозділу дата-центрів збільшилася на 154% порівняно з минулим роком — до $26,2 млрд.

Близько 40% виручки NVIDIA надходить від великих операторів центрів обробки даних, таких як Alphabet та Google, які вкладають десятки мільярдів доларів в інфраструктуру ШІ. Ігрові чіпи принесли компанії $2,9 млрд.

У третьому фінансовому кварталі компанія прогнозує зростання виторгу на 80% порівняно з кварталом минулого року (до $32,5 млрд) плюс-мінус 2%. Середня оцінка аналітиків, за даними LSEG, становила $31,8 млрд. При цьому, як пише Bloomberg, найвища оцінка становила $37,9 млрд.

Кориговану валову рентабельність компанія очікує на рівні 75% плюс-мінус 50 б.п. Аналітики загалом прогнозували цей показник на рівні 75,5%.

Чистий прибуток компанії збільшився на 168%, до $16,6 млрд. Скоригований прибуток склав $0,68 на акцію порівняно з прогнозом $0,64 на акцію. Рада директорів також схвалила додатковий викуп акцій на суму $50 млрд. Компанія виплатить дивіденди за другий квартал у розмірі $0,01 на одну акцію.

Нагадаємо

Нагадаємо, що в червні Nvidia провела дроблення акцій (спліт) і після цього папери стали дешевшими вдесятеро, але загальна капіталізація не знизилася, оскільки акціонери отримали додатково 10 акцій за 1.

NVIDIA була заснована у 1993 році. Спочатку вона розробляла та продавала графічні процесори. Згодом компанія трансформувалася, перейшовши до складних обчислювальних платформ та суперкомп'ютерів.

Крім того, вона почала продавати чіпи для майнінгу криптовалюти та послуги хмарної підписки. Зараз найбільшим та найважливішим бізнесом компанії є продаж обладнання для центрів обробки даних. Цей напрямок включає чіпи для технологій штучного інтелекту, а також безліч додаткових компонентів, необхідних для роботи великих серверів з ШІ.